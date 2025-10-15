Erkältungswelle fesselt tausende Kranke ans Bett

Welle baut sich weiter auf

Bei vielen Erkrankten dürfte es sich um eine neue Corona-Variante handeln, welche allerdings in den meisten Fällen nicht mehr getestet wird. „Die Erkrankungswelle hat sich seit Corona nach vorne verschoben und bereits Mitte September begonnen. Ich vermute, dass sie sich bis Ende Oktober beziehungsweise Anfang November noch ein bisschen aufbauen wird. Auch die aktuelle schlechte Wetterlage spielt da natürlich mit“, so Holzhaider.