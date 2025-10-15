Vorteilswelt
Bruckneruni Linz

„Größte Transparenz“ bei Suche nach neuer Führung

Oberösterreich
15.10.2025 14:30
Die Bruckneruni in Linz-Urfahr
Die Bruckneruni in Linz-Urfahr(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Martin Rummel, amtierender Rektor der Linzer Bruckneruni, ist noch bis Oktober 2026 im Amt. Die Suche nach einer nächsten Führung muss rasch beginnen. Rummel könnte aufgrund einer Anpassung an das Universitätsgesetz wiederbestellt werden – ob er sich noch einmal bewirbt, lässt er momentan jedoch offen. Daher wird demnächst ausgeschrieben, die „Krone“ hat erste Details.

Bereits seit 2004 wird das einstige Bruckner-Konservatorium in eine vom Land Oberösterreich getragene Privatuniversität umgewandelt. Im Zuge dessen wurde auch die Gesetzeslage so angeglichen, dass eine Wiederbestellung des amtierenden Rektors/der amtierenden Rektorin möglich ist.

Voraussetzung dafür ist, dass die Person dies möchte und sowohl Senat als auch Universitätsrat zustimmen – wie im Universitätsgesetz vorgesehen.

Auf „Krone“-Anfrage signalisiert Rektor Martin Rummel lediglich, dass er sich „voraussichtlich wieder für die Funktion des Rektors der Bruckneruni bewerben wird“. Zuletzt hatte der Landesrechnungshof nach einer Prüfung Verbesserungen in den Bereichen Budgetierung, Controlling und IT verlangt, die sich laut Universitätsleitung auch bereits in Umsetzung befinden. Zudem wurde rasch ein Vizerektorat für Finanzen geschaffen, wir haben darüber berichtet.

Hochkarätiger Cellist und Rektor: Martin Rummel
Hochkarätiger Cellist und Rektor: Martin Rummel(Bild: PETRA MOSER)

Hat Rektor Martin Rummel Chancen?
Landeshauptmann Thomas Stelzer, Vorsitzender des Universitätsrats, antwortet auf die „Krone“-Anfrage: „Die Chancen von Rektor Rummel sind die gleichen wie für jeden weiteren Bewerber bzw. jede weitere Bewerberin.“ Das Verfahren der Bestellung soll mit „größtmöglicher Transparenz“ durchgeführt werden.

Landeshauptmann Thomas Stelzer ist auch Vorsitzender des Universitätsrats
Landeshauptmann Thomas Stelzer ist auch Vorsitzender des Universitätsrats(Bild: Wenzel Markus)

Alle Interessierten können sich bewerben
Da keine automatische Weiterbestellung im Raum steht, ist nun „allen Interessierten die Möglichkeit gegeben, ihre Ideen und Konzepte für die Weiterentwicklung der Universität einzubringen.“

Was wird im Fokus der nächsten Rektoratsperiode stehen? 
„Die Anton Bruckner Privatuniversität hat unter Rektor Rummel in den vergangenen Jahren eine sehr positive künstlerische und kulturelle Entwicklung genommen – ich wünsche mir, dass diese auch in Zukunft weitergeführt wird“, sagt Stelzer.

Die Ausschreibung soll spätestens am 1. Dezember veröffentlicht werden und dauert mindestens sechs Wochen.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

