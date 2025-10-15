„Größte Transparenz“ bei Suche nach neuer Führung

Auf „Krone“-Anfrage signalisiert Rektor Martin Rummel lediglich, dass er sich „voraussichtlich wieder für die Funktion des Rektors der Bruckneruni bewerben wird“. Zuletzt hatte der Landesrechnungshof nach einer Prüfung Verbesserungen in den Bereichen Budgetierung, Controlling und IT verlangt, die sich laut Universitätsleitung auch bereits in Umsetzung befinden. Zudem wurde rasch ein Vizerektorat für Finanzen geschaffen, wir haben darüber berichtet.