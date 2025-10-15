Insolvente Hotelkette blitzte bei Gläubigern ab

„Wie auch bisher bleiben alle Arbeitsplätze in der Region erhalten und die Alpin Family GmbH kommt allen Verpflichtungen bezüglich des Triforet Alpin Resort Hinterstoder nach. Das operative Geschäft wird ohne Veränderung wie geplant fortgeführt, die gewohnte Servicequalität erhalten und noch weiter verbessert. Auch die Zusammenarbeit mit den Dienstleistern und Partnern wird ohne Einschränkungen fortgesetzt“, heißt es in einer Stellungnahme der Hotelkette.