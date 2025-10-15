„Dieses Messer ist nicht zum Melonenschneiden“

Mit Messer herumgefuchtelt

„Warum hatten sie es dabei?“, wollte der Richter wissen. „Ich war zuvor mit einer Freundin unterwegs und ich wollte damit eine Melone schneiden“, kam als Antwort. „Zum Melonenschneiden ist das nicht geeignet“, betrachtete der Richter die kurze, gebogene Klinge. „Ich hab’ herumgefuchtelt, nicht gewusst, wohin ich ziele“, sagte die 15-Jährige. Vier Wunden fügte sie ihrer Kontrahentin damit zu. Zum Glück nicht allzu tief, drei mussten genäht werden.