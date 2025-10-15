Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

15-Jährige verurteilt

„Dieses Messer ist nicht zum Melonenschneiden“

Oberösterreich
15.10.2025 16:16
Verteidiger Bernd Wiesinger mit seiner Mandantin (15), die aus der U-Haft kam.
Verteidiger Bernd Wiesinger mit seiner Mandantin (15), die aus der U-Haft kam.(Bild: Schütz Markus)

Eine 15-jährige Linzerin stach mit gerade erst gekaufter Kampfklinge im Streit zu und stand wegen Mordversuchs vor dem Jugendgericht. Das verwendete Messer sorgte für Gesprächsbedarf und das Opfer (20) hätte gerne 10.000 Euro Schmerzensgeld.

0 Kommentare

„Kann man mit so einem Messer jemanden schwer verletzen?“ – Anwalt Bernd Wiesinger fragte seine erst 15-jährige Mandantin bewusst scharf. „Ja“, meinte die Vollwaise, die bereits eine schlimme Vergangenheit mit Drogen und Obdachlosigkeit hinter sich hat. Und sich wegen des Vorwurfs des Mordversuchs verantworten musste.

Zugestochen hab’ ich schon, aber umbringen wollte ich sie nicht“, verantwortete sich die Linzerin. Und erzählte, dass ihre spätere Kontrahentin, eine 20-jährige Rumänin, sie wegen 100 Euro in der Nacht herausgeläutet habe. Ob das Geld einfach nur geborgt war oder aus einem geplanten, aber nicht stattgefundenen Drogengeschäft stammen sollte, blieb offen.

„Habe ihr Messer aus der Hand geschlagen“
Man traf sich jedenfalls in einem Park in Traun, so gegen ein Uhr in der Nacht und dann kam es zum Streit. Die Angeklagte meinte, dass das spätere Opfer zuerst ein Messer gezückt habe. „Ich habe es ihr aus der Hand geschlagen“, meinte die 15-Jährige, die dann ihr zwei Tage zuvor gekauftes Kampfmesser hervorholte.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Krone Plus Logo
Es ging um 100 Euro
15-Jährige wegen eines Mordversuchs vor Gericht
08.09.2025

Mit Messer herumgefuchtelt
„Warum hatten sie es dabei?“, wollte der Richter wissen. „Ich war zuvor mit einer Freundin unterwegs und ich wollte damit eine Melone schneiden“, kam als Antwort. „Zum Melonenschneiden ist das nicht geeignet“, betrachtete der Richter die kurze, gebogene Klinge. „Ich hab’ herumgefuchtelt, nicht gewusst, wohin ich ziele“, sagte die 15-Jährige. Vier Wunden fügte sie ihrer Kontrahentin damit zu. Zum Glück nicht allzu tief, drei mussten genäht werden.

Jugendsenat fällte Urteil
„Ich hätte gerne 10.000 Euro Schmerzensgeld“, meinte die Rumänin, die behauptete, selbst unbewaffnet gewesen zu sein. Der Jugendschöffensenat kam rasch zum bereits rechtskräftigen Urteil: 24 Monate Haft, davon acht unbedingt – nicht wegen Mordversuchs, sondern absichtlich schwerer Körperverletzung.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
MordversuchDrogen
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.031 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
215.892 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.493 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Oberösterreich
50 Waffen, Festnahmen:
„Vereine und Organe jetzt eingehend überprüfen“
Ein Festtag für Kinder
Warum Halloween viel mehr als nur Konsum ist
15-Jährige verurteilt
„Dieses Messer ist nicht zum Melonenschneiden“
Krone Plus Logo
Waffen-Übungen am Hof
Brisante Wende: Oberst hielt rechtsextreme Rede!
43-jähriger Mime
Nach Dauerstreit steht Linzer unter Mordverdacht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf