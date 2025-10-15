Warum die Markt-App nahezu keinen interessiert

Erhoffter Erfolg blieb aus

Die App selbst bietet eine Suchfunktion, die sowohl Händler als auch Waren nach Namen auflistet. Wer etwa nach „Käse“, „Honig“ oder „Blumen“ sucht, wird direkt zum passenden Stand geführt. Doch trotz all dieser Funktionen blieb der erhoffte Erfolg aus. Weder die Besucherzahlen noch das Online-Engagement hätten die Erwartungen erfüllt. „Was bleibt, sind immense Kosten für ein ÖVP-Prestigeprojekt. Und das ohne Nutzen für die Marktbesucher“, beanstandet Giegler.