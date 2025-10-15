Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

300.000-Euro-Flop

Warum die Markt-App nahezu keinen interessiert

Oberösterreich
15.10.2025 13:00
Südbahnhofmarkt digital: Drei farblich markierte Zonen, zwölf Kategorien und eine Einteilung in ...
Südbahnhofmarkt digital: Drei farblich markierte Zonen, zwölf Kategorien und eine Einteilung in drei Reihen sollten die Orientierung erleichtern – doch die Markt- App wird kaum genutzt.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Mit großen Versprechungen gestartet, heute ein Ladenhüter im App-Store: Das Projekt „SBHM.Digital“, das rund 300.000 € gekostet hat, sollte den Südbahnhofmarkt zum modernsten Markt Österreichs machen. Zwei Jahre nach dem Start ist von der viel gepriesenen Innovation wenig übrig geblieben.

0 Kommentare

SPÖ-Fraktionschef Stefan Giegler spart nicht mit Kritik: „Die große Digitalisierungsoffensive für die Märkte ist leider ein Misserfolg. Außer der teuren Übertragung der Inhalte von der klassischen Webseite in eine App und einiges an Spesen ist nichts gewesen.“ Das Projekt sei ein „Reinfall à la Kaufhaus Österreich“, so Giegler, der von ÖVP-Marktreferent Martin Hajart jetzt Konsequenzen fordert: „Er soll zu seiner Verantwortung stehen und das App-Projekt beenden.“

Unter der Wahrnehmungsgrenze
Eigentlich sollte die App Händlern und Kunden gleichermaßen Vorteile bringen. Doch die Resonanz hält sich in Grenzen: Laut Zahlen im Google Play Store wurde „SBHM.Digital“ nur rund 1000-mal heruntergeladen und erhielt gerade einmal fünf Bewertungen. Im Apple-App-Store liegt die Anwendung sogar unter der Wahrnehmungsgrenze.

Lesen Sie auch:
Modernisierung
Südbahnhofmarkt wird mit einer App verjüngt
13.06.2023

Erhoffter Erfolg blieb aus
Die App selbst bietet eine Suchfunktion, die sowohl Händler als auch Waren nach Namen auflistet. Wer etwa nach „Käse“, „Honig“ oder „Blumen“ sucht, wird direkt zum passenden Stand geführt. Doch trotz all dieser Funktionen blieb der erhoffte Erfolg aus. Weder die Besucherzahlen noch das Online-Engagement hätten die Erwartungen erfüllt. „Was bleibt, sind immense Kosten für ein ÖVP-Prestigeprojekt. Und das ohne Nutzen für die Marktbesucher“, beanstandet Giegler.

„Das erinnert mich stark an den Versuch der Bundes-ÖVP, mit dem Kaufhaus Österreich lokale und regionale Produkte zu vermarkten. Die Linzer ÖVP hat daraus nichts gelernt und ein ähnliches Projekt auf die Beine gestellt“, so der SP-Fraktionsvorsitzende. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.011 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
211.304 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.213 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Oberösterreich
300.000-Euro-Flop
Warum die Markt-App nahezu keinen interessiert
Erstes Solo-Album
Florian Ritt: „Es geht ums Loslassen – und um Mut“
In Oberösterreich
Das Faber-Castell-Werk ist seit Jahren im Minus
Fortführung geplant
Insolvente Hotelkette blitzte bei Gläubigern ab
Chemie-Unternehmen
118 Mio. Euro Schulden: Riesen-Insolvenz in Linz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf