Zahl Langzeitarbeitsloser in Salzburg gestiegen

„Es braucht Zusammenarbeit“

Betroffen sind besonders Salzburg, Oberösterreich und die Steiermark, wo die Zahl der langzeitbeschäftigungslosen Arbeitslosen im September zwischen gleich um knapp 20 und 30 Prozent seit vergangenem Jahr gestiegen ist! „Diese Entwicklung gefährdet die soziale Stabilität und den Wirtschaftsstandort Österreich. Es braucht jetzt Zusammenarbeit, sowie ausreichende und gezielte Investitionen, um die Betroffenen nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren, um die regionalen Strukturen zu stabilisieren“, meint Manuela Vollmann, Vorstandsvorsitzende von arbeit plus Österreich.