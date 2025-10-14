Nachfolger von Landesrätin Sara Schaar präsentiert

Roter Landesparteivorstand einigte sich auf einen Nachfolger für die scheidende Landesrätin Sara Schaar. Mit Peter Reichmann holt Neo-Parteichef Daniel Fellner einen Juristen in das Regierungsteam. Das SP-Personalkarussell dreht sich aber weiter …
Es war nicht die große Überraschung, die am Dienstagvormittag Daniel Fellner präsentierte. Denn, wie berichtet, folgt auf Sara Schaar Peter Reichmann. Der 33-jährige Jurist aus Klagenfurt wurde vom Landesparteitag am Montagabend einstimmig gewählt. „Es war ein Abend voller Freudentränen und Lachen“, sagt Landesparteiobmann Daniel Fellner.
Rochade von langer Hand geplant
Während der Rücktritt von Sara Schaar überraschend kam, dürfte der Wechsel im roten Regierungsteam schon von langer Hand geplant worden sein. Immerhin habe Fellner der scheidenden Landesrätin schon vor der Übernahme der Parteispitze einen Posten in der Partei angeboten haben. Und auch die Kontaktaufnahme mit Reichmann sei schon im Vorfeld erfolgt.
Ich bin der Überzeugung, dass die Zukunft nur funktionieren kann, wenn man gemeinsam tragfähige Lösungen findet.
Peter Reichmann, neuer Landesrat in Kärntne
Tausch der Ressorts nicht ohne die Volkspartei
Noch offen ist, welche Bereiche Reichmann übernehmen wird. „Der Koalitionspartner wird bei einem möglichen Ressorttausch eingebunden“, sagt Fellner. Welche Ressorts Reichmann übernehmen könnte, ist noch offen, „denkbar wäre ein Tausch im Bereich Bildung.“ Da dürfte Reichmann sowieso über genug Wissen verfügen, da der 33-Jährige noch als Präsidialleiter in der Kärntner Bildungsdirektion ist.
Schaar, die von Fellner in der Causa SOS-Kinderdorf in Schutz genommen wird, soll innerhalb der Kärntner Sozialdemokratie einen Bereich für Innovation übernehmen.
Vorstand bestätigt auch Albel und Schaunig
Doch die Rochade im Regierungsteam dürfte nicht der letzte Schachzug von Daniel Fellner sein. Denn in den nächsten Tagen sollen noch weitere Personalentscheidungen erfolgen. Darunter auch die Nachbesetzung des ersten Landtagspräsidenten.
Bestätigt vom Parteivorstand wurden unterdessen auch Günther Albel und Gaby Schaunig, welche als Stellvertreter von Fellner fungieren.
