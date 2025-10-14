Nachfolger von Landesrätin Sara Schaar präsentiert

Tausch der Ressorts nicht ohne die Volkspartei

Noch offen ist, welche Bereiche Reichmann übernehmen wird. „Der Koalitionspartner wird bei einem möglichen Ressorttausch eingebunden“, sagt Fellner. Welche Ressorts Reichmann übernehmen könnte, ist noch offen, „denkbar wäre ein Tausch im Bereich Bildung.“ Da dürfte Reichmann sowieso über genug Wissen verfügen, da der 33-Jährige noch als Präsidialleiter in der Kärntner Bildungsdirektion ist.