Kärnten Inoffiziell

Rücktritt: Abgang der glücklosen Sara Schaar

Kärnten
13.10.2025 22:01
Sara Schaar verlässt die Landesregierung.
Sara Schaar verlässt die Landesregierung.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Landesrätin Sara Schaar verlässt die Regierung. Kaiser schweigt, während der rote Kronprinz der Glücklosen schon ein neues Jobangebot übermittelte. Vielleicht hat sie dort mehr Glück ...

0 Kommentare

Es wollte oder sollte ihr einfach nichts gelingen – und das sieben Jahre lang: Die Rede ist von Landesrätin Sara Schaar. Egal ob Genderleitfaden oder das zu lange Schweigen in der SOS-Kinderdorf-Causa, sie schien immer ein wenig glücklos zu sein.

Ganz anders ihr Kollege Daniel Fellner, der gemeinsam mit ihr damals in die Regierung von Peter Kaiser berufen wurde. Der Lavanttaler schaffte es sogar bis zum Parteichef, was das Ende von Schaar bedeutete.

Kaiser schweigt zum Rücktritt
Der Zeitpunkt für den – wahrscheinlich nicht unbedingt freiwilligen – Rücktritt, dürfte nicht zufällig gewählt worden sein. Denn just in dem Moment, wo Kaiser in Brüssel beim Ausschuss der Regionen weilt, wird seine Regierung umgebildet. Kommentieren wollte der Landeshauptmann das Vorgehen in der Heimat nicht.

Ein möglicher Nachfolger für Schaar scheint auch schon parat zu stehen: Peter Reichmann. Der bisherige Präsidialleiter der Bildungsdirektion soll laut „Krone“-Informationen heute, Dienstag, präsentiert werden.

Und während Fellner Schritt für Schritt die Partei und die Landesregierung umbaut, singen die Genossen ein letztes Loblied auf Schaar. Wenn man es ihnen aber auch nicht so recht glauben mag. Denn die Oberkärntnerin war alles andere als beliebt – auch in den eigenen Reihen nicht.

Neuer Job in der Partei
Ob sie ihr Image in der Partei aufpolieren wird können, steht noch in den Sternen. Aber die Möglichkeit dazu dürfte sie bei ihrem künftigen Job auf jeden Fall haben. Denn nach eigenen Angaben wechselt Schaar in die Landesorganisation der Sozialdemokraten und wird dort „einen eigenen Bereich strategisch aufbauen“. Das Angebot für die neue Aufgabe soll direkt von Fellner selbst gekommen sein.

Vielleicht hat die bisher glücklose Landesrätin mehr Erfolg – zu wünschen wäre es ihr.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
