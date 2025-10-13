Rücktritt: Abgang der glücklosen Sara Schaar

Neuer Job in der Partei

Ob sie ihr Image in der Partei aufpolieren wird können, steht noch in den Sternen. Aber die Möglichkeit dazu dürfte sie bei ihrem künftigen Job auf jeden Fall haben. Denn nach eigenen Angaben wechselt Schaar in die Landesorganisation der Sozialdemokraten und wird dort „einen eigenen Bereich strategisch aufbauen“. Das Angebot für die neue Aufgabe soll direkt von Fellner selbst gekommen sein.