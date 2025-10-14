Tatort Wiesenmarkt: Hirter-Fass ist wieder zurück

Das Unikat wird bis nächstes Jahr sicher verwahrt

Auch Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer, ist froh: „Mir war es wichtig, dass es in unserer Hütte einen Stammtisch und das dazugehörige Fass mit Glocke und Stammtischzeichen gibt. Es wurde von unseren Mitarbeitern handgefertigt – es steckt sehr viel Liebe im Detail.“