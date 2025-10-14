Vorteilswelt
„B´soffene G´schicht“

Tatort Wiesenmarkt: Hirter-Fass ist wieder zurück

Kärnten
14.10.2025 13:27
Das retournierte Fass ist zwar etwas beschädigt, wird aber bis zum nächsten Einsatz wieder ...
Das retournierte Fass ist zwar etwas beschädigt, wird aber bis zum nächsten Einsatz wieder repariert.(Bild: Privatbrauerei Hirt)

Die Freude in der Brauerei ist groß! Nachdem das extra angefertigte Hirter-Stammtischfass am St. Veiter Wiesenmarkt gestohlen worden war, hat sich nun eine Person gemeldet und das Fass zurückgegeben: „Es war a b’soffene G’schicht.“

„Unser Hirter-Stammtischfass ist nach seinem kleinen ,Ausflug‘ endlich wieder zu Hause! Ein großes Danke an alle, die mitgefiebert, geteilt und geholfen haben“, vermeldet die Hirter Brauerei auf den sozialen Medien.

Finderlohn: Zwei Kisten Bier
Vor knapp einer Woche vermeldeten die Bierbrauer den Verlust des extra angefertigten Stammtischfasses für die neue Hirter-Hütte. Während des laufenden Betriebs am Wiesenmarkt ist das Unikat spurlos verschwunden, und die Brauerei startete einen Aufruf: „Für die ehrlichen Finder – oder jene, die’s heimlich zurückrollen – gibt es auch eine ordentliche Belohnung: zwei Kisten Bier.“

Lesen Sie auch:
Die Hirter Brauerei sucht nach den Tätern – die Polizei wird nicht eingeschaltet. 
Bier als Finderlohn
Langfinger stahlen Hirter-Fass auf Wiesenmarkt
08.10.2025

Die Spurensuche hat nun ein Ende: „Eine Person hat sich gemeldet und das Fass retourniert“, freut sich Brauerei-Marketingleiterin Marlies Heinricher-Woltran und führt die „besondere Raubgeschichte“ weiter aus: „Es hat keine persönliche Übergabe gegeben; die Person hat es an einem Ort in Unterkärnten hinterlegt.“

Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer, sowie Brauerei-Marketingleiterin Marlies ...
Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer, sowie Brauerei-Marketingleiterin Marlies Heinricher-Woltran freuen sich übewr die Rückkehr des Fasses.(Bild: Privatbrauerei Hirt)

Der unbekannte Langfinger hat sich auch reumütig entschuldigt: „Es tut mir leid, es war einfach a b’soffene G’schicht.“ Die versprochenen zwei Kisten Bier wollte der „ehrliche Dieb“ ebenfalls nicht annehmen: „Dafür will ich keine Belohnung.“

Das Unikat wird bis nächstes Jahr sicher verwahrt
Auch Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer, ist froh: „Mir war es wichtig, dass es in unserer Hütte einen Stammtisch und das dazugehörige Fass mit Glocke und Stammtischzeichen gibt. Es wurde von unseren Mitarbeitern handgefertigt – es steckt sehr viel Liebe im Detail.“

Das Fass ist zwar etwas beschädigt, doch die Freude über seine Rückkehr ist dennoch groß. Bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder in neuem Glanz am St. Veiter Wiesenmarkt erstrahlen soll, wird das Unikat sicher in der Brauerei an einem geheimen Ort verwahrt.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
„B´soffene G´schicht“
