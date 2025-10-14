Tatort Wiesenmarkt: Hirter-Fass ist wieder zurück

Die Freude in der Brauerei ist groß! Nachdem das extra angefertigte Hirter-Stammtischfass am St. Veiter Wiesenmarkt gestohlen worden war, hat sich nun eine Person gemeldet und das Fass zurückgegeben: „Es war a b’soffene G’schicht.“
„Unser Hirter-Stammtischfass ist nach seinem kleinen ,Ausflug‘ endlich wieder zu Hause! Ein großes Danke an alle, die mitgefiebert, geteilt und geholfen haben“, vermeldet die Hirter Brauerei auf den sozialen Medien.
Finderlohn: Zwei Kisten Bier
Vor knapp einer Woche vermeldeten die Bierbrauer den Verlust des extra angefertigten Stammtischfasses für die neue Hirter-Hütte. Während des laufenden Betriebs am Wiesenmarkt ist das Unikat spurlos verschwunden, und die Brauerei startete einen Aufruf: „Für die ehrlichen Finder – oder jene, die’s heimlich zurückrollen – gibt es auch eine ordentliche Belohnung: zwei Kisten Bier.“
Die Spurensuche hat nun ein Ende: „Eine Person hat sich gemeldet und das Fass retourniert“, freut sich Brauerei-Marketingleiterin Marlies Heinricher-Woltran und führt die „besondere Raubgeschichte“ weiter aus: „Es hat keine persönliche Übergabe gegeben; die Person hat es an einem Ort in Unterkärnten hinterlegt.“
Der unbekannte Langfinger hat sich auch reumütig entschuldigt: „Es tut mir leid, es war einfach a b’soffene G’schicht.“ Die versprochenen zwei Kisten Bier wollte der „ehrliche Dieb“ ebenfalls nicht annehmen: „Dafür will ich keine Belohnung.“
Das Unikat wird bis nächstes Jahr sicher verwahrt
Auch Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer, ist froh: „Mir war es wichtig, dass es in unserer Hütte einen Stammtisch und das dazugehörige Fass mit Glocke und Stammtischzeichen gibt. Es wurde von unseren Mitarbeitern handgefertigt – es steckt sehr viel Liebe im Detail.“
Das Fass ist zwar etwas beschädigt, doch die Freude über seine Rückkehr ist dennoch groß. Bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder in neuem Glanz am St. Veiter Wiesenmarkt erstrahlen soll, wird das Unikat sicher in der Brauerei an einem geheimen Ort verwahrt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.