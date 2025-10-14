Vorteilswelt
fan.at-spiel der runde

Die Rote Laterne hängt nicht mehr im Römerstadion

Vorarlberg
14.10.2025 09:55
Im Derby wurde intensiv gefightet.
Im Derby wurde intensiv gefightet.

Die Fan.at-User hatten in der vergangenen Woche das 1. Landesklasse-Derby zwischen dem SK Brederis und dem TSV Altenstadt zu ihrem Spiel der Woche gewählt. Und die Hausherren präsentierten sich nach einem schwierigen Saisonstart verbessert und durften über einen wichtigen Punktgewinn jubeln.

Schon rund um das Jahr 50 nach Christus siedelten sich im Gelände des heutigen Römerstadions in Brederis erste Einwohner an. Bei der Errichtung des an den Sportplatz angrenzenden Golfplatzes stieß man auf Relikte aus dieser geschichtsträchtigen Zeit und fand unmittelbar in der Nähe des Fußballplatzes Grundmauern eines römischen Gutshofes, von dem aufgrund von Waffenfunden angenommen wird, dass dieser einen militärischen Hintergrund hatte.

Weg vom Tabellenende
Knapp 2000 Jahre später kämpfen auf dem Fußballplatz junge Burschen um Punkte in der Landesliga. Das gelang dem Aufsteiger Brederis in den ersten acht Landesligarunden nur in sehr bescheidenem Ausmaß. Aber am neunten Spieltag konnten die Kicker von Trainer Dogan Uyar mit einem 1:1 im FAN.at-Spiel der Runde gegen den Nachbarn TSV Altenstadt, die Rote Laterne an Sulzberg abzugeben.

Der seit wenigen Tagen im Amt befindliche sportliche Leiter der Bresner, Tolga Uyar, ein Neffe von Trainer Dogan Uyar, ist froh, dass die Truppe endlich in der Landesliga angekommen ist: „Wir haben jetzt eine Aufholjagd begonnen und gehen mit viel Energie in die nächsten Spiele.“

„Haben zu viele Chancen vergeben“
Sein Altenstädter Gegenüber Cem Öksüz trauert den beiden verlorenen Punkten nach: „Brederis hatte nur einen Torschuss, den Elfmeter. Wir haben zu viele Chancen vergeben.“ Die Altenstädter scheiterten zweimal an Aluminium. 

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Vorarlberg
