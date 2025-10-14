Die Rote Laterne hängt nicht mehr im Römerstadion

Schon rund um das Jahr 50 nach Christus siedelten sich im Gelände des heutigen Römerstadions in Brederis erste Einwohner an. Bei der Errichtung des an den Sportplatz angrenzenden Golfplatzes stieß man auf Relikte aus dieser geschichtsträchtigen Zeit und fand unmittelbar in der Nähe des Fußballplatzes Grundmauern eines römischen Gutshofes, von dem aufgrund von Waffenfunden angenommen wird, dass dieser einen militärischen Hintergrund hatte.