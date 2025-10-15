Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starb im Spital

Horrorunfall: 16-Jähriger verliert Überlebenskampf

Steiermark
15.10.2025 11:35
Besonders hart: Die Einsatzkräfte, die vor Ort auf der B70 waren, kannten den Unfalllenker ...
Besonders hart: Die Einsatzkräfte, die vor Ort auf der B70 waren, kannten den Unfalllenker persönlich.(Bild: FF Edelschrott)

Zehn Tage nach dem verheerenden Unfall zwischen einem Mopedlenker (16) und einer Autofahrerin (17) in der Weststeiermark gibt es traurige Neuigkeiten: Der 16-Jährige erlag seinen Verletzungen im LKH Graz.

0 Kommentare

Zu einem grausamen Unfall war es am Samstagabend, 4. Oktober, in Edelschrott gekommen: Der 16-jährige Mopedlenker wollte laut Polizei an einer unübersichtlichen Stelle auf die Packer Bundesstraße einbiegen. Dort war eine 17-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit ihrem Pkw unterwegs, sie konnte aufgrund des Gegenverkehrs nicht mehr ausweichen.

Die Fahrzeuge kollidierten frontal, der Mopedlenker wurde über das Auto geschleudert und blieb schwerst verletzt am rechten Straßenrand liegen. Ersthelfer und die rasch herbeigeeilte Freiwillige Feuerwehr kümmerten sich um den Jugendlichen. Sie stellten einen Atem-Kreislauf-Stillstand fest, die Rettungsleitstelle Voitsberg-Köflach gab via Telefon Instruktionen zur Wiederbelebung, bis das Notarzt-Team eintraf.

16-Jähriger kämpfte um sein Leben
Daraufhin begann ein langer Überlebenskampf: Man brachte ihn mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins Kinderzentrum des LKH Graz. Schlussendlich konnte der junge Mopedlenker den Kampf nicht gewinnen, er verstarb am Dienstag, 14. Oktober, im Krankenhaus.

Lesen Sie auch:
Die 17-jährige Lenkerin des Pkw blieb bei dem heftigen Zusammenstoß unverletzt.
Anleitung via Telefon
Kollision mit Auto: Mopedlenker (16) wiederbelebt
05.10.2025

Laut Rotem Kreuz kannten die Einsatzkräfte den Mopedlenker persönlich, was die Umstände von Anfang an „besonders herausfordernd“ machte. So kümmert sich das Kriseninterventionsteam nicht nur um die Angehörigen, sondern auch um die Retter. Sie alle sind in tiefer Trauer um das junge Unfallopfer.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
350.991 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
208.465 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.026 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf