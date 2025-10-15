Horrorunfall: 16-Jähriger verliert Überlebenskampf

Zehn Tage nach dem verheerenden Unfall zwischen einem Mopedlenker (16) und einer Autofahrerin (17) in der Weststeiermark gibt es traurige Neuigkeiten: Der 16-Jährige erlag seinen Verletzungen im LKH Graz.
Zu einem grausamen Unfall war es am Samstagabend, 4. Oktober, in Edelschrott gekommen: Der 16-jährige Mopedlenker wollte laut Polizei an einer unübersichtlichen Stelle auf die Packer Bundesstraße einbiegen. Dort war eine 17-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit ihrem Pkw unterwegs, sie konnte aufgrund des Gegenverkehrs nicht mehr ausweichen.
Die Fahrzeuge kollidierten frontal, der Mopedlenker wurde über das Auto geschleudert und blieb schwerst verletzt am rechten Straßenrand liegen. Ersthelfer und die rasch herbeigeeilte Freiwillige Feuerwehr kümmerten sich um den Jugendlichen. Sie stellten einen Atem-Kreislauf-Stillstand fest, die Rettungsleitstelle Voitsberg-Köflach gab via Telefon Instruktionen zur Wiederbelebung, bis das Notarzt-Team eintraf.
16-Jähriger kämpfte um sein Leben
Daraufhin begann ein langer Überlebenskampf: Man brachte ihn mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins Kinderzentrum des LKH Graz. Schlussendlich konnte der junge Mopedlenker den Kampf nicht gewinnen, er verstarb am Dienstag, 14. Oktober, im Krankenhaus.
Laut Rotem Kreuz kannten die Einsatzkräfte den Mopedlenker persönlich, was die Umstände von Anfang an „besonders herausfordernd“ machte. So kümmert sich das Kriseninterventionsteam nicht nur um die Angehörigen, sondern auch um die Retter. Sie alle sind in tiefer Trauer um das junge Unfallopfer.
