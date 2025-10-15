Vorteilswelt
Mick besser als Yuki?

Schumacher: „Wenn man halbwegs was versteht, …“

Formel 1
15.10.2025 15:04
Ralf Schumacher hat sich für eine neue Formel-1-Chance für seinen Neffen Mick ausgesprochen.
Ralf Schumacher hat sich für eine neue Formel-1-Chance für seinen Neffen Mick ausgesprochen.(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)

Hätte Mick Schumacher eher einen Platz in der Formel 1 verdient, als etwa Red-Bull-Pilot Yuki Tsunoda? Zumindest sein Onkel und Ex-Pilot Ralf hat eine klare Meinung dazu. „Mick wäre auf jeden Fall besser als Tsunoda“, lautet sein Fazit. Doch nicht nur der Japaner sei die schlechtere Wahl gegenüber dem Sohn von Legende Michael Schumacher – auch zwei weitere aktuelle Fahrer seien „deutlich schlechter“. 

Diese Meinung dürften wohl nicht alle teilen. Doch Ralf Schumacher ist überzeugt, dass sein Neffe Mick eine zweite Chance in der Formel 1 verdient gehabt hätte – gerade wenn man sich einige aktuelle Piloten ansehe. Und den ersten Seitenhieb kassiert dabei Red Bull. 

„Wenn man halbwegs etwas versteht aus meiner Sicht, und wenn man sich mal auch den Werdegang der Fahrer anschaut, (...) bin ich der Meinung, Mick wäre auf jeden Fall besser als Tsunoda“, erklärt Onkel Ralf gegenüber Sky. Immerhin habe sein Neffe in seinen beiden Jahren in der WEC (Langstrecken-WM) „super abgeliefert“. 

Fehler von mehreren Teamchefs?
Das gelte für einige Talente in der Königsklasse aus Sicht des ehemaligen Piloten nicht: „Mick ist meiner Meinung nach auch besser als ein Liam Lawson“ – und auch besser als Franco Colapinto. „Alle drei sind aus meiner Sicht schlechter als Mick, sogar deutlich schlechter“, lautet das harte Urteil des Deutschen, der deshalb betont: „Da haben die Teamchefs einen Fehler gemacht, nicht auf Mick zurückzugreifen.“

Mick Schumacher
Mick Schumacher(Bild: AP/Michael Conroy)

Dass er in der Causa befangen sei und er deshalb seinen Neffen derart lobt, will Schumacher unterdessen nicht so stehen lassen. Er betont, dass er Mick auch jederzeit kritisiere, wenn es angebracht sei. 

