Schröders Abgang war ein Ende mit Schrecken

Jacob Rasmussen sollte der neue Abwehrchef der Bullen werden und seine Nebenleute führen. Aufgefallen ist der fünfsprachige Däne, der intern für seine positive Art sehr geschätzt wird, auf dem Platz aber eher durch gravierende Schnitzer als durch Führungsqualität. Auch Frans Krätzig konnte bislang nur selten überzeugen. Kein Urteil kann man sich über Verteidiger Anrie Chase erlauben, der verletzt verpflichtet wurde und noch immer weit von einer Rückkehr ins Spielgeschehen entfernt scheint. Clement Bischoff, der kurz vor Ende der Transferperiode an die Salzach gelockt werden konnte, kam derweil noch kaum zum Einsatz.