Beliebtes Clever Popcorn aus Regalen genommen!

Popcorn-Fans aufgepasst! Der beliebte Snack Clever Popcorn gesalzen für die Mikrowelle 3x100G wurde aus dem Verkauf genommen. Dieses Produkt könnte laut Lieferant Popz Europe Kft. gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten!
Betroffen sind die Chargen 102 (Mindesthaltbarkeitsdatum 11.04.2026) und L135 (MHD 14.05.2026), wie der Lieferant mitteilt. Bei einer Qualitätskontrolle wurden mögliche Spuren von chemischen Verbindungen (PFOA und PFDA) entdeckt, die gesundheitsgefährdend sein können. Diese Stoffe können aus dem Verpackungsmaterial stammen – ein Übertritt in das Popcorn selbst könne laut Popz Europe Kft. daher nicht völlig ausgeschlossen werden.
... wenden Sie sich bitte an den BILLA Kundenservice unter Tel.Nr. 0800 828 700 (Mo.–Fr 07.15 – 19.30 Uhr, Sa 07.15 – 18.00 Uhr) oder per Mail an kundenservice@billa.at
Produkte bereits aus Regal genommen
Die betroffenen Produkte wurden bereits aus den Regalen genommen. Wer das Popcorn schon gekauft hat, kann es auch ohne Kassabon in jeder BILLA-Filiale zurückgeben. Der Lieferant Popz Europe Kft. bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kundinnen und Kunden. Außerdem wird betont, dass die Warnung nicht besagt, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.
