Schweizerin holt sich Deutschen Buchpreis 2025

Wie jedes Jahr ist er der mit Spannung erwartete Auftakt zur Frankfurter Buchmesse: Am Montagabend wurde der Deutsche Buchpreis 2025 im Frankfurter Römer an Dorothee Elmiger für ihr Buch „Die Holländerinnen“ verliehen. „Dieser Roman ist ein Ereignis“, so die Jury. Dorothee Elmiger wurde 1985 in der Schweiz geboren und lebt als freie Autorin und Übersetzerin in New York. Im finalen Rennen um den besten deutschsprachigen Roman des Jahres waren neben ihr noch Thomas Melle („Haus zur Sonne“), Kaleb Erdmann („Die Ausweichschule“), Jehona Kicaj („ë“), Christine Wunnicke („Wachs“) und Fiona Sironic („Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft“) nominiert.