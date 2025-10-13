Vorteilswelt
Literatur-Auszeichnung

Schweizerin holt sich Deutschen Buchpreis 2025

Kultur
13.10.2025 19:48
Dorothee Elmiger wurde in Frankfurt ausgezeichnet.
Dorothee Elmiger wurde in Frankfurt ausgezeichnet.(Bild: Arne Dedert)

Dorothee Elmiger gewinnt mit dem Roman „Die Holländerinnen“ die renommierte, mit 25.000 Euro dotierte Literatur-Auszeichnung.

Wie jedes Jahr ist er der mit Spannung erwartete Auftakt zur Frankfurter Buchmesse: Am Montagabend wurde der Deutsche Buchpreis 2025 im Frankfurter Römer an Dorothee Elmiger für ihr Buch „Die Holländerinnen“ verliehen. „Dieser Roman ist ein Ereignis“, so die Jury. Dorothee Elmiger wurde 1985 in der Schweiz geboren und lebt als freie Autorin und Übersetzerin in New York. Im finalen Rennen um den besten deutschsprachigen Roman des Jahres waren neben ihr noch Thomas Melle („Haus zur Sonne“), Kaleb Erdmann („Die Ausweichschule“), Jehona Kicaj („ë“), Christine Wunnicke („Wachs“) und Fiona Sironic („Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft“) nominiert.

Der Deutsche Buchpreis ist mit 25.000 Euro dotiert, die übrigen fünf Autorinnen und Autoren der Shortlist erhalten jeweils 2500 Euro. Vergangenes Jahr ging die prestigeträchtige Auszeichnung an Martina Hefter.

Heute, Dienstag, wird die Frankfurter Buchmesse mit einem Festakt eröffnet. Für die davor abgehaltene Pressekonferenz musste der frisch gekürte Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai seinen Auftritt aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Die Messe gilt als die größte ihrer Art weltweit. Der Ehrengast in diesem Jahr sind die Philippinen, auf deren7641 Inseln 134 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Der Auftritt steht unter dem Motto „Fantasie beseelt die Luft“. 60 neue Bücher erscheinen erstmals auf Deutsch.

Der Österreichische Buchpreis wird am 10. November vergeben. 

