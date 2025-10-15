Nächster Teamchef muss seinen Posten räumen

Der 62-Jährige hatte die Mannschaft seit Jänner 2024 geführt. Bei der EM misslang der Aufstieg aus der Gruppe, in den jüngsten fünf Partien gelang nur ein Sieg. Wer die Nachfolge antreten soll, ist derzeit noch unklar. Zunächst solle eine Übergangslösung gefunden werden, hieß es.