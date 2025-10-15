Nicht mehr nur der Jazz zählt in Salzburg Stadt

Für Markus Deisenberger dennoch gleich wichtig: den Fokus auf heimische Künstler nicht aus den Augen zu verlieren: „In den vergangenen Jahren ist das Festival in meinen Augen zu wenig österreichisch gewesen“, so der neue künstlerische Leiter. Der Ausbau musikalischer Kooperationen, etwa mit dem Mozarteum, sei Deisenberger deshalb ein Anliegen gewesen.