Nicht mehr nur der Jazz zählt in Salzburg Stadt

Das Jazz & The City Musikfestival stellt sich neu auf und öffnet seine Türen für die Weltmusik. Ab Donnerstag können sich Besucher ein Bild von dem neuen Konzept machen.
Ab Donnerstag verwandelt das Musikfestival Jazz & The City Sounds Salzburg Stadt wieder zur Kulturmeile. Heuer erstmals unter neuem Namen. Und auch mit einer neuen künstlerischen Leitung: Kulturjournalist Markus Deisenberger übernimmt fortan die Koordination des Festivals. Er will die Veranstaltungsreihe inhaltlich neu aufstellen.
Statt einem einzigen Kurator zeichnet an der Seite von Deisenberger nämlich ein zusätzliches Team für die Programmierung verantwortlich. Katrin Pröll und Jakob Flarer lassen durch ihre jeweilige Expertise mehr Bandbreite in das bewährte Festivalkonzept miteinfließen.
Musikalische Grenzen werden heuer bewusst überschritten. So werden auf der Bühne des diesjährigen Jazz & The City Sounds zahlreiche internationale Künstler und Musikstile in den Vordergrund gerückt – wie etwa Ben LaMar Gay, Aita Mon Amour und Adam Ben Ezra. Auch die elektronische Musik wird erstmals eine große Plattform bekommen. Heiß erwartet wird etwa der Auftritt des Technojazz-Trios LBT.
Für Markus Deisenberger dennoch gleich wichtig: den Fokus auf heimische Künstler nicht aus den Augen zu verlieren: „In den vergangenen Jahren ist das Festival in meinen Augen zu wenig österreichisch gewesen“, so der neue künstlerische Leiter. Der Ausbau musikalischer Kooperationen, etwa mit dem Mozarteum, sei Deisenberger deshalb ein Anliegen gewesen.
Rund 120 Künstler werden noch bis inklusive Sonntag an zahlreichen Plätzen in der Stadt auftreten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.