Jazz & The City Sounds

Nicht mehr nur der Jazz zählt in Salzburg Stadt

Salzburg
15.10.2025 13:30
Die Eröffnung des Jazz & The City Sounds wird in der Szene stattfinden.
Die Eröffnung des Jazz & The City Sounds wird in der Szene stattfinden.(Bild: Markus Tschepp)

Das Jazz & The City Musikfestival stellt sich neu auf und öffnet seine Türen für die Weltmusik. Ab Donnerstag können sich Besucher ein Bild von dem neuen Konzept machen.

0 Kommentare

Ab Donnerstag verwandelt das Musikfestival Jazz & The City Sounds Salzburg Stadt wieder zur Kulturmeile. Heuer erstmals unter neuem Namen. Und auch mit einer neuen künstlerischen Leitung: Kulturjournalist Markus Deisenberger übernimmt fortan die Koordination des Festivals. Er will die Veranstaltungsreihe inhaltlich neu aufstellen.

Mozarteum Marching Band
Mozarteum Marching Band(Bild: Henry Schulz)

Statt einem einzigen Kurator zeichnet an der Seite von Deisenberger nämlich ein zusätzliches Team für die Programmierung verantwortlich. Katrin Pröll und Jakob Flarer lassen durch ihre jeweilige Expertise mehr Bandbreite in das bewährte Festivalkonzept miteinfließen.

Markus Deisenberger leitet das Festival ab heuer.
Markus Deisenberger leitet das Festival ab heuer.(Bild: Victoria Schaffer)

Musikalische Grenzen werden heuer bewusst überschritten. So werden auf der Bühne des diesjährigen Jazz & The City Sounds zahlreiche internationale Künstler und Musikstile in den Vordergrund gerückt – wie etwa Ben LaMar Gay, Aita Mon Amour und Adam Ben Ezra. Auch die elektronische Musik wird erstmals eine große Plattform bekommen. Heiß erwartet wird etwa der Auftritt des Technojazz-Trios LBT.

Für Markus Deisenberger dennoch gleich wichtig: den Fokus auf heimische Künstler nicht aus den Augen zu verlieren: „In den vergangenen Jahren ist das Festival in meinen Augen zu wenig österreichisch gewesen“, so der neue künstlerische Leiter. Der Ausbau musikalischer Kooperationen, etwa mit dem Mozarteum, sei Deisenberger deshalb ein Anliegen gewesen.

Rund 120 Künstler werden noch bis inklusive Sonntag an zahlreichen Plätzen in der Stadt auftreten.

