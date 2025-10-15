Vorteilswelt
Wie geht‘s weiter?

Ter Stegen hat offenbar Entscheidung getroffen

La Liga
15.10.2025 13:45
Marc-Andre ter Stegen hat turbulente Monate hinter sich.
Marc-Andre ter Stegen hat turbulente Monate hinter sich.(Bild: AFP/CESAR MANSO)

Trotz klubinterner Streitereien und dem verlorenen Platz als Stammkeeper plant Marc-Andre ter Stegen offenbar, bis Vertragsende beim FC Barcelona zu bleiben. Der deutsche Goalie würde demnach bis Sommer 2028 für die Katalanen im Tor stehen.

Die vergangenen Monate waren für Ter Stegen wahrlich keine einfachen. Neben mehrere Verletzungen beschäftigten Streitereien im Klub den 33-Jährigen, kurzzeitig musste er sogar seine Kapitänsbinde abgebenden.

Unter Hansi Flick soll Joan Garcia derzeit den Kasten sauber halten.
Unter Hansi Flick soll Joan Garcia derzeit den Kasten sauber halten.(Bild: AFP/MIGUEL RIOPA)

Hinzu kommt, dass Neuzugang Joan Garcia unter Trainer Hansi Flick erste Wahl ist, Ter Stegen wird bei seinem Comeback – aktuell fehlt er mit einer Rückenverletzung - wohl von der Ersatzbank aus zusehen müssen. 

Umso überraschender kam die Meldung der spanischen „as“, der 44-fache DFB-Teamkeeper wolle seinen Vertrag erfüllen. Dem Bericht zufolge sei Ter Stegen motiviert, sich seinen Stammplatz zurückzukämpfen.  Sollte ihm das nicht gelingen, hätte das wohl auch Auswirkungen auf die Weltmeisterschaft im Sommer. Wiederholt hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann wiederholt, Ter Stegen sei seine Nummer eins – vorausgesetzt er spielt. Eine Herausforderung, die der Mönchengladbacher offenbar annimmt ...

