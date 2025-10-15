Vorteilswelt
Finanzielle Intrige

Konto geplündert, während Partner im Spital lag

Tirol
15.10.2025 15:12
Während Krankenhausaufenthalte plünderte die Freundin eines Tirolers dessen Konto.
Während Krankenhausaufenthalte plünderte die Freundin eines Tirolers dessen Konto.(Bild: marvent - stock.adobe.com)

Beim Geld hört sich sprichwörtlich die Freundschaft auf – oder, so wie wohl in diesem Fall, die Partnerschaft. Die 44-jährige Lebensgefährtin eines Tirolers (52) soll während seiner Krankenhausaufenthalte dessen Konto geplündert haben. Um private Schulden zu tilgen, wie die Polizei berichtet.

Mit der großen Liebe ist es wohl endgültig vorbei. Der 52-jährige Tiroler musste sich in den vergangenen Monaten in verschiedenen Krankenhäusern mehreren medizinischen Behandlungen unterziehen. Stationäre Aufenthalte waren dafür vonnöten. Und das nutzte die 44-jährige italienische Freundin des Mannes offenbar schamlos aus.

Mit dem Geld beglich die 44-jährige Verdächtige private Schulden.

Die Polizei

Bankomatkarte samt PIN geschnappt
Im Zeitraum zwischen Ende März und Anfang September soll sich die Frau immer wieder beim Konto ihres Lebensgefährten „bedient“ haben. Die Verdächtige habe die Bankomatkarte ihres Partners samt PIN-Code entwendet und in Summe mehrere Tausend Euro behoben. Die Ermittler sprechen von einem mittleren, vierstelligen Eurobetrag.

Das Motiv: Geldnot. Mit den Tausenden Euro habe die 44-Jährige „private Schulden“ beglichen, heißt es vonseiten der Ermittler.

Ob die Beziehung in die Brüche ging, ist übrigens nicht bekannt. Anhand der Umstände – immerhin erstattete das Opfer ja auch Anzeige bei der Polizei – kann aber jedenfalls davon ausgegangen werden ...

