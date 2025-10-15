Konto geplündert, während Partner im Spital lag

Beim Geld hört sich sprichwörtlich die Freundschaft auf – oder, so wie wohl in diesem Fall, die Partnerschaft. Die 44-jährige Lebensgefährtin eines Tirolers (52) soll während seiner Krankenhausaufenthalte dessen Konto geplündert haben. Um private Schulden zu tilgen, wie die Polizei berichtet.