Report zeigt: Bauchmuskeln entstehen in der Küche!

Unsere Nahrungsmittel sind entscheidend

Besonders im Wachstum spielen tierische Lebensmittel wie Fleisch, Milch und Eier eine wichtige Rolle – sie liefern essenzielle Nährstoffe, die für Leistungsfähigkeit, Regeneration und gesundes Wachstum notwendig sind. Gerade bei jungen Menschen komme das Thema Ernährung im Sport aber oft zu kurz. „Essen will gelernt sein: Der Wissenshunger von Kindern und Jugendlichen rund ums Essen ist groß. Sie wollen lernen, wie sie ihr körperliches Potenzial voll ausschöpfen und ein leistungsfähiges Leben führen können“, so die ehemalige Jugendleistungssportlerin.