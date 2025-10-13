Zweijähriges Kind von Auto erfasst und verletzt
In Maria Alm
Ein zweijähriges Kind lief am Sonntag in Maria Alm plötzlich auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Der Rettungshubschrauber flog das verletzte Mädchen ins Salzburger Landesspital.
Zu dem Unfall kam es am Sonntagnachmittag in Maria Alm. Eine Mutter stand mit ihrer Tochter (2) im Ortsteil Almerau am Straßenrand, um Tiere auf der angrenzenden Weide zu beobachten.
Als ein Einheimischer (47) auf der Gemeindestraße vorbeifuhr, lief das Kind zeitgleich auf die Straße und wurde erfasst. Die genauen Umstände sind noch unklar.
Das Mädchen wurde erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber Martin 6 ins Uniklinikum nach Salzburg gebracht.
