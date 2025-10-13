Vorteilswelt
In Maria Alm

Zweijähriges Kind von Auto erfasst und verletzt

Salzburg
13.10.2025 08:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Jauschowetz Christian)

Ein zweijähriges Kind lief am Sonntag in Maria Alm plötzlich auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Der Rettungshubschrauber flog das verletzte Mädchen ins Salzburger Landesspital. 

0 Kommentare

Zu dem Unfall kam es am Sonntagnachmittag in Maria Alm. Eine Mutter stand mit ihrer Tochter (2) im Ortsteil Almerau am Straßenrand, um Tiere auf der angrenzenden Weide zu beobachten. 

Als ein Einheimischer (47) auf der Gemeindestraße vorbeifuhr, lief das Kind zeitgleich auf die Straße und wurde erfasst. Die genauen Umstände sind noch unklar. 

Das Mädchen wurde erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber Martin 6 ins Uniklinikum nach Salzburg gebracht. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

