Anif brach Torbann, Bramberg verlor Rang eins

Wenige Stunden später war er schlauer. Denn Rivale Grödig fiel in Bürmoos um und kassierte die erste Pflichtspielniederlage gegen den „Nordstern“ seit 2008. Zwar schossen die Deliu-Boys aus allen Rohren. Das Tor des Tages gelang aber Dorfmayr im Nachsetzen eines Konters auf der Gegenseite (24.). „Können wir jetzt beim SAK nachlegen, geht vielleicht noch mal was vorne“, blickte Obmann Robert Eckschlager schon nach vorne. Gäste-Coach Arsim Deliu musste die Niederlage zur Kenntnis nehmen: „Vorm 0:1 musst du zwei Chancen machen. An solchen Tagen wäre es eben wichtig, zumindest die Null zu halten. Das ist nicht gelungen, was schade ist.“ Im Nachgang sah Grödigs Hiermann nach Diskussion mit dem Unparteiischen noch Rot.