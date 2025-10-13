Vorteilswelt
Anweisung an Vorstand?

Salzburg AG wegen Strompreisen im Visier der SPÖ

Salzburg
13.10.2025 08:00
Die Salzburg AG hat erst kürzlich neue Freistromtage für das kommende Jahr verkündet. Die SPÖ ...
Die Salzburg AG hat erst kürzlich neue Freistromtage für das kommende Jahr verkündet. Die SPÖ will, dass nachgelegt wird.(Bild: Tröster Andreas)

Macht das Unternehmen genug gegen die hohen Energiekosten? Die Roten möchten dem Vorstand des Energieversorgers eine Handlungsanweisung für niedrigere Preise verpassen.

0 Kommentare

Erst kürzlich hat die Salzburg AG neue Freistromtage für kommendes Jahr angekündigt. Macht der Energieversorger im Eigentum von Land, Stadt und oberösterreichischer Energie AG tatsächlich genug gegen die hohen Energiepreise? Diese Frage wird am Mittwoch wieder im Landtag diskutiert.

Die SPÖ will den Vorstand des Unternehmens per Antrag in die Pflicht nehmen, für günstigere Strompreise zu sorgen. Grund für das Vorhaben ist ein Bericht des Landesrechnungshofs. Laut dem Papier ist der Begriff „kostengünstig“ in der Satzung der Salzburg AG nicht klar genug erklärt. Durch eine klarere Definition solle der Begriff „kostengünstig“ geklärt werden, damit sich der Vorstand leichter für günstigere Preise statt für Gewinnmaximierung einsetzen könne, fordert der Antrag. 

Zudem solle der Vorstand eine Handlungsanweisung bekommen, damit die Kunden von günstigeren Tarifen profitieren und die Salzburg AG ihrer sozialen Verantwortung nachkommt. „Wir liegen bei der Inflation deutlich über dem EU-Schnitt. Ein Preistreiber sind die Energiepreise. Da gehört etwas gemacht, wir brauchen keine Ausreden“, sagt SPÖ-Klubchef Markus Maurer. 

Er nimmt auch Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer in die Pflicht. Dieser ist nach wie vor Chef des Aufsichtsrats in der Salzburg AG. „Als Ex-Landeshauptmann ist er gefordert, dass er die Interessen der Salzburger an die vorderste Stelle setzt“, meint Maurer.

Porträt von Matthias Nagl
Matthias Nagl
Salzburg

