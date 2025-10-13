Salzburg AG wegen Strompreisen im Visier der SPÖ

Die SPÖ will den Vorstand des Unternehmens per Antrag in die Pflicht nehmen, für günstigere Strompreise zu sorgen. Grund für das Vorhaben ist ein Bericht des Landesrechnungshofs. Laut dem Papier ist der Begriff „kostengünstig“ in der Satzung der Salzburg AG nicht klar genug erklärt. Durch eine klarere Definition solle der Begriff „kostengünstig“ geklärt werden, damit sich der Vorstand leichter für günstigere Preise statt für Gewinnmaximierung einsetzen könne, fordert der Antrag.