7-Sekunden-Start entschied über Vormacht im Lungau

Neben der sportlichen Wiedergutmachung war es ein ebenso wichtiges emotionales Statement: St. Michael lebt, kämpft – und kürte sich zur Nummer eins im Lungau. „Dreiviertel der Tribüne war von unseren Anhängern geflutet. Das spricht für den Support der Region für unseren Klub“, berichtet Sametreiter stolz. „Vielleicht gehen wir noch auf eine Stelze und ein Bier. Ich bin ein alter Mann und halte mich da natürlich raus.“ Am Ende stand ein Lungau-Derby, das Fußball-Herzen höher schlagen lässt: schnelle Tore, große Emotionen und ehrlicher Fight. Thomas Schaier