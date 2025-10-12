Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1. LANDESLIGA

7-Sekunden-Start entschied über Vormacht im Lungau

Salzburg
12.10.2025 22:00
Mit Derby-Turbo setzte sich St. Michael gegen Tamsweg durch.
Mit Derby-Turbo setzte sich St. Michael gegen Tamsweg durch.(Bild: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus)

Das große Lungauer Derby zwischen Tamsweg und St. Michael kehrte nach über zwei Jahren in die 1. Landesliga zurück: Die Rekordkulisse von rund 1000 Fans verwandelte das Tamsweger Alpenstadion in einen brodelnden Hexenkessel. Auf dem Platz zählten aber nur Tempo, Mut und Effizienz.

0 Kommentare

Kaum hatte der Schiedsrichter angepfiffen, da lag der Ball schon im Netz. Ganz derby-like dauerte es nur sieben Sekunden, bis der Gastgeber ein Foul zog. Sebastian Landschützer zögerte nicht lange, brachte den Ball hoch in den Strafraum, ehe Thomas König zur Blitz-Führung einköpfte. Trainer Achim Sametreiter konnte sich das Grinsen nicht verkneifen: „Das war komplett so einstudiert“, lachte er nach der Partie, wohl wissend, dass dieser frühe Wirkungstreffer dem Spiel eine klare Richtung gab.

Zitat Icon

Tamsweg hat den Ball bis zum 1:0 nicht ein Mal gesehen!

St. Michael-Coach Achim Sametreiter mit Augenzwinkern

Wenig später ein ähnliches Muster: Torschütze Thomas König brachte den Freistoß wieder hoch, Chaos im Strafraum – Johannes Gruber drückte die Kugel in der 17. Minute zum 2:0 über die Linie. Trotzdem wurde das Tor offiziell König gut geschrieben. Das Heimteam brauchte fünf Minuten, um sich zu schütteln, kam dann aber durch den Anschlusstreffer von Alban Mehmedi zurück ins Spiel und drückte phasenweise vehement auf den Ausgleich.

St. Michael hielt Druck stand
Was folgte, war ein Derby für die Fans: Giftig, emotional, mit jeder Menge Zweikämpfen und einem Tamsweger Offensivdruck, der jedoch an der disziplinierten Gäste-Defensive zerschellte. „Wir haben das clever zu Ende gespielt“, lobte Sametreiter die Abgeklärtheit seiner Mannschaft. „Die Jungs waren fokussiert, ruhig und kämpferisch stark. Tamsweg hat viel mit hohen Bällen probiert, aber wir haben kaum etwas zugelassen.“

Nach schwierigen Wochen – zuletzt blieb St. Michael unter den eigenen Möglichkeiten – war dieser 2:1-Auswärtserfolg doppelt wertvoll. „Wir sind mittlerweile in der Liga-Realität angekommen“, so Sametreiter. „Dieser Erfolg kann uns jetzt einen wichtigen Push geben!“

Zitat Icon

Drei wichtige Punkte und ein starkes Zeichen.

St. Michael-Coach Achim Sametreiter über die Bedeutung des Siegs

Neben der sportlichen Wiedergutmachung war es ein ebenso wichtiges emotionales Statement: St. Michael lebt, kämpft – und kürte sich zur Nummer eins im Lungau. „Dreiviertel der Tribüne war von unseren Anhängern geflutet. Das spricht für den Support der Region für unseren Klub“, berichtet Sametreiter stolz. „Vielleicht gehen wir noch auf eine Stelze und ein Bier. Ich bin ein alter Mann und halte mich da natürlich raus.“ Am Ende stand ein Lungau-Derby, das Fußball-Herzen höher schlagen lässt: schnelle Tore, große Emotionen und ehrlicher Fight. Thomas Schaier

1. Landesliga: Seekirchen Juniors – Elixhausen 2:1 (0:1), Berndorf – Bergheim 3:2 (2:1), Mühlbach/Pzg. – Pfarrwerfen 3:0 (1:0), Tamsweg – St. Michael 1:2 (1:2), ASV Salzburg – Altenmarkt 3:1 (1:1), Golling – Mittersill 3:2 (2:2), Koppl – ATSV Salzburg 2:4 (2:3).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
235.777 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
140.929 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
137.495 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1363 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1348 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1115 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf