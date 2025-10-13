Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FAN.AT SPIEL DER RUNDE

Ende der Siegesserie ist Anfang des Titelkampfs

Salzburg
13.10.2025 05:00
Aggressivität in den Zweikämpfen brachten Siezenheim 1b den Sieg gegen den Liga-Primus.
Aggressivität in den Zweikämpfen brachten Siezenheim 1b den Sieg gegen den Liga-Primus.(Bild: Tröster Andreas)

Die weiße Weste ist dahin! Nach neun Siegen in Serie musste sich Tabellenführer Anif Juniors im großen Spitzenspiel gegen Siezenheim 1b erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Der 2:1-Auswärtssieg des Verfolgers der 2. Klasse Nord B könnte der Startschuss für einen spannenden Titelkampf sein.

0 Kommentare

„Uns war bewusst, dass es das Schlüsselspiel der Saison werden könnte“, erklärte Trainer Christian Mitterbauer nach dem Coup. „Wir wollten eng am Gegner agieren, aggressiv in den Zweikämpfen sein – und genau das haben wir umgesetzt.“ Bereits nach fünf Minuten trafen die Anif Juniors unglücklich ins eigene Netz, kurz nach der Pause erhöhte Siezenheim auf 2:0. Zwei Tore zu neuralgischen Zeitpunkten – das taktische Glück des Mutigen.

Sieg über Zeit gebracht
Mit der Führung im Rücken stand Siezenheim kompakt, verteidigte clever und zeigte Laufstärke. Besonders beeindruckend: Auch nach der Pause, als drei neue Kräfte gebracht wurden, blieb die Ordnung bestehen. „Das zeigt, wie breit unser Kader mittlerweile ist“, lobte Mitterbauer. „Wir werden jede Woche besser. Das war heute der Lohn unserer Arbeit.“

Nach dem Abpfiff wurde der Sieg im Spitzenspiel gefeiert.
Nach dem Abpfiff wurde der Sieg im Spitzenspiel gefeiert.(Bild: zVg)

Der Gastgeber-Coach Semir Omeradzic nahm die erste Niederlage im zehnten Saisonspiel sportlich: „Siezenheim hat die ersten 15 Minuten deuutlich dominiert. Wir kamen danach besser ins Spiel, hatten Chancen auf den Ausgleich. Aber das 0:2 kurz nach der Pause war ein Nackenschlag, in so einem Moment darf uns kein Fehler passieren.“ Anif-Kapitän Christian Reisinger verkürzte in der 81. Minute zwar, doch kam der Anschlusstreffer zu spät. Trotz kämpferischen Schlussspurts blieb es beim 1:2.

Zitat Icon

Eine solche Siegesserie zu durchbrechen, ist natürlich ein zusätzlicher Ansporn!

Siezenheim 1b-Coach Christian Mitterbauer

Für Omeradzic bleibt das große Ganze entscheidend: „Wir sind das jüngste Team der Liga. Auch solche Spiele gehören zur Entwicklung dazu. Wir werden das aufarbeiten, aber nicht lange mit uns hadern.“ Mit fünf Punkten Vorsprung bleibt Anif weiter vorne – doch das Titelrennen ist wieder offen. „Der Kampf um die Meisterschaft ist jetzt richtig eröffnet“, grinste Mitterbauer kampfeslustig. Thomas Schaier

2. Klasse Nord B: Anif Juniors – Siezenheim 1b 1:2 (0:1), Grödig 1c – Lieferinger SV 3:0 (1:0), Fortuna Salzburg – Puch Juniors 2:1 (2:0), SAK 1914 Juniors – Adnet 3:3 (1:0), Bad Vigaun – Großgmain 4:0 (2:0).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
174.379 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
141.765 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
140.773 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1363 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1348 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1115 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf