Ende der Siegesserie ist Anfang des Titelkampfs

Der Gastgeber-Coach Semir Omeradzic nahm die erste Niederlage im zehnten Saisonspiel sportlich: „Siezenheim hat die ersten 15 Minuten deuutlich dominiert. Wir kamen danach besser ins Spiel, hatten Chancen auf den Ausgleich. Aber das 0:2 kurz nach der Pause war ein Nackenschlag, in so einem Moment darf uns kein Fehler passieren.“ Anif-Kapitän Christian Reisinger verkürzte in der 81. Minute zwar, doch kam der Anschlusstreffer zu spät. Trotz kämpferischen Schlussspurts blieb es beim 1:2.