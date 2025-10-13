Ende der Siegesserie ist Anfang des Titelkampfs

Die weiße Weste ist dahin! Nach neun Siegen in Serie musste sich Tabellenführer Anif Juniors im großen Spitzenspiel gegen Siezenheim 1b erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Der 2:1-Auswärtssieg des Verfolgers der 2. Klasse Nord B könnte der Startschuss für einen spannenden Titelkampf sein.
„Uns war bewusst, dass es das Schlüsselspiel der Saison werden könnte“, erklärte Trainer Christian Mitterbauer nach dem Coup. „Wir wollten eng am Gegner agieren, aggressiv in den Zweikämpfen sein – und genau das haben wir umgesetzt.“ Bereits nach fünf Minuten trafen die Anif Juniors unglücklich ins eigene Netz, kurz nach der Pause erhöhte Siezenheim auf 2:0. Zwei Tore zu neuralgischen Zeitpunkten – das taktische Glück des Mutigen.
Sieg über Zeit gebracht
Mit der Führung im Rücken stand Siezenheim kompakt, verteidigte clever und zeigte Laufstärke. Besonders beeindruckend: Auch nach der Pause, als drei neue Kräfte gebracht wurden, blieb die Ordnung bestehen. „Das zeigt, wie breit unser Kader mittlerweile ist“, lobte Mitterbauer. „Wir werden jede Woche besser. Das war heute der Lohn unserer Arbeit.“
Der Gastgeber-Coach Semir Omeradzic nahm die erste Niederlage im zehnten Saisonspiel sportlich: „Siezenheim hat die ersten 15 Minuten deuutlich dominiert. Wir kamen danach besser ins Spiel, hatten Chancen auf den Ausgleich. Aber das 0:2 kurz nach der Pause war ein Nackenschlag, in so einem Moment darf uns kein Fehler passieren.“ Anif-Kapitän Christian Reisinger verkürzte in der 81. Minute zwar, doch kam der Anschlusstreffer zu spät. Trotz kämpferischen Schlussspurts blieb es beim 1:2.
Eine solche Siegesserie zu durchbrechen, ist natürlich ein zusätzlicher Ansporn!
Siezenheim 1b-Coach Christian Mitterbauer
Für Omeradzic bleibt das große Ganze entscheidend: „Wir sind das jüngste Team der Liga. Auch solche Spiele gehören zur Entwicklung dazu. Wir werden das aufarbeiten, aber nicht lange mit uns hadern.“ Mit fünf Punkten Vorsprung bleibt Anif weiter vorne – doch das Titelrennen ist wieder offen. „Der Kampf um die Meisterschaft ist jetzt richtig eröffnet“, grinste Mitterbauer kampfeslustig. Thomas Schaier
2. Klasse Nord B: Anif Juniors – Siezenheim 1b 1:2 (0:1), Grödig 1c – Lieferinger SV 3:0 (1:0), Fortuna Salzburg – Puch Juniors 2:1 (2:0), SAK 1914 Juniors – Adnet 3:3 (1:0), Bad Vigaun – Großgmain 4:0 (2:0).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.