Keinen Führerschein, aber mit Tempo 150 gerast

Mit Radarpistole kontrollierten Exekutivbeamte die Autofahrer sowohl in der Stadt als auch am Land, genauer im Flachgau und im Tennengau. Von 1200 Fahrzeugen haben fast 60 die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Drei Pkws waren sogar mehr als 30 km/h schneller als erlaubt. Alle Raser wurden angezeigt. Mit mehreren Anzeigen muss aber ein 19-Jähriger rechnen: Kurz vor Mitternacht beobachteten Polizisten im Bereich des Lieferingertunnels auf der Westautobahn (A1) einen besonders rasanten Fahrstil. Die Zivilpolizisten hefteten sich an den Lenker und stellten eine exorbitante Tempoüberschreitung fest: mit bis zu 153 km/h raste der junge Lenker bei erlaubtem Tempo 80.