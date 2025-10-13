Start für Mammut-Prozess, aber ohne den „El Chefe“

Die Frauen seien mit Versprechungen via Social Media aus Kolumbien zu uns gelockt und hier wie Ware behandelt worden, heißt es von den Ermittlern: Wer nicht folgte, wurde misshandelt, mit dem Tode bedroht oder in Angst um die Angehörigen versetzt. Das Geld aus der erzwungenen und illegalen Prostitution wurde den Opfern oftmals zur Gänze abgenommen.