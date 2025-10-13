Vorteilswelt
Frauen ausgebeutet

Start für Mammut-Prozess, aber ohne den „El Chefe“

Salzburg
13.10.2025 06:00
Durch internationale Kooperation der Ermittlungsbehörden konnte der mutmaßliche ...
Durch internationale Kooperation der Ermittlungsbehörden konnte der mutmaßliche Menschenhändlerring zerschlagen werden.(Bild: Krone KREATIV/Europol)

43 Opfer, sieben Angeklagte und ein schwerer Vorwurf: Menschen- und Prostitutionshandel! Die Mitglieder einer global agierenden kriminellen Bande sollen Kolumbianerinnen nach Österreich gelockt und hier auf üble Weise ausgebeutet haben. Heute beginnt der Strafprozess in Salzburg – insgesamt 21 Verhandlungstage sind geplant.

Eines der umfangreichsten Strafverfahren zum Vorwurf des Menschen- und Prostitutionshandels beginnt heute im Salzburger Landesgericht: Sieben Angeklagte sollen als Teil einer global agierenden kriminellen Organisation ab 2021 zumindest 43 kolumbianische Frauen nach Österreich gelockt und als Sexarbeiterinnen eingesetzt und ausgebeutet haben.

Die Frauen seien mit Versprechungen via Social Media aus Kolumbien zu uns gelockt und hier wie Ware behandelt worden, heißt es von den Ermittlern: Wer nicht folgte, wurde misshandelt, mit dem Tode bedroht oder in Angst um die Angehörigen versetzt. Das Geld aus der erzwungenen und illegalen Prostitution wurde den Opfern oftmals zur Gänze abgenommen.

Zu mehreren Festnahmen ist es auch in Kolumbien gekommen.
Zu mehreren Festnahmen ist es auch in Kolumbien gekommen.(Bild: Birbaumer Christof)

Zusammengefasst war es laut Anklage ein über Jahre laufendes System der Gewalt, in dem Zwang, Ausbeutung, Bedrohungen und Einschüchterungen dominierten. Zwei Millionen Euro soll die hierarchisch organisierte Bande umgesetzt haben.

Österreicherinnen auch angeklagt
Unter den Angeklagten finden sich sieben mutmaßliche Mitglieder der 23-köpfigen Bande: Drei Frauen und vier Männer. Aber nicht der Kopf der Bande, genannt „El Chefe“. Der in Salzburg aktive Türke (39) tauchte unter. Dafür ist seine Lebensgefährtin und rechte Hand in U-Haft und heute vor Gericht: eine Rumänin (31) mit Spanisch-Kenntnissen.

„El Chefe“ (oben links) ist untergetaucht
Vorwurf Menschenhandel
Nach Razzia: Europol jagt „El Chefe“ aus Salzburg
16.09.2025

Auch die anderen zwei Frauen, beide Österreicherinnen (32, 39), sollen organisatorische Rollen gehabt haben. Die vier Männer seien als Fahrer eingesetzt worden. Insgesamt 21 Verhandlungstage sind bis Ende November geplant. 

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
