Salzburger Duo war in Saalfelden nicht zu schlagen

Jan Hörl und Lisa Eder haben eine Woche nach ihren Großschanzen-Siegen in Bischofshofen am Sonntag in Saalfelden die Skisprung-Staatsmeistertitel von der Normalschanze geholt. Hörl setzte sich vor den Tirolern Manuel Fettner und Jonas Schuster durch. „Ich bin sehr happy mit dem Ergebnis. Doppelstaatsmeister zu werden ist etwas ganz Besonderes und mega cool. Es waren heute meine ersten Sprünge auf der Schanze. Sie ist zwar sehr klein, aber gefällt mir zum Springen. Die Vorbereitung auf den Winter läuft auf Hochtouren. Nächste Woche steht Hinzenbach am Programm. Darauf freue ich mich schon sehr“, erklärte der 26-Jährige. Stefan Kraft belegte nur Rang zehn.