Salzburger Duo war in Saalfelden nicht zu schlagen

Bei den Skisprung-Staatsmeisterschaften in Saalfelden gab es zwei Salzburger Siege. Jan Hörl gewann bei den Herren, Lisa Eder bei den Damen. In der Nordischen Kombination kamen noch zwei Medaillen für Salzburg dazu.
Jan Hörl und Lisa Eder haben eine Woche nach ihren Großschanzen-Siegen in Bischofshofen am Sonntag in Saalfelden die Skisprung-Staatsmeistertitel von der Normalschanze geholt. Hörl setzte sich vor den Tirolern Manuel Fettner und Jonas Schuster durch. „Ich bin sehr happy mit dem Ergebnis. Doppelstaatsmeister zu werden ist etwas ganz Besonderes und mega cool. Es waren heute meine ersten Sprünge auf der Schanze. Sie ist zwar sehr klein, aber gefällt mir zum Springen. Die Vorbereitung auf den Winter läuft auf Hochtouren. Nächste Woche steht Hinzenbach am Programm. Darauf freue ich mich schon sehr“, erklärte der 26-Jährige. Stefan Kraft belegte nur Rang zehn.
Lisa Eder siegte vor der Oberösterreicherin Julia Mühlbacher und der Kärntnerin Hannah Wiegele. „Ich finde es großartig, dass heute so viele Zuseher bei der Schanze waren. Das Programm war heute richtig toll und es wurde auch viel für die Kinder organisiert. Wenn so viele Zuseher da sind, auch von Zuhause, dann macht es gleich viel mehr Spaß. Die Sprünge heute waren ausbaufähig und es war nicht genau das, was ich mir vorgenommen habe, aber ich bin am richtigen Weg“, sagte die Siegerin.
In der Nordischen Kombination gab es durch Stefan Rettenegger (Silber) und Claudia Purker (Bronze) zwei weitere Medaillen für Salzburger. Den Staatsmeistertitel holten Franz-Josef Rehrl (Steiermark) bzw. Katharina Gruber (Oberösterreich).
