Bulls brachten sich in Ungarn selbst um den Erfolg

„Das ist wirklich Pech, wir waren heute insgesamt die bessere Mannschaft. Der Einsatz war da, auch mit der Leistung können wir zufrieden sein. Bis vors Tor, nur dort hat dann etwas das Glück gefehlt. Das tut natürlich weh, zumindest einen Punkt hätten wir uns heute verdient gehabt“, erklärte Viveiros nach der Partie.