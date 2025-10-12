Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fehervar siegte 3:2

Bulls brachten sich in Ungarn selbst um den Erfolg

Salzburg
12.10.2025 19:30
Für die Eisbullen (Coe) gab‘s in Ungarn nur lange Gesichter.
Für die Eisbullen (Coe) gab‘s in Ungarn nur lange Gesichter.(Bild: Tröster Andreas)

Eine schwache Chancenverwertung sowie Disziplinlosigkeiten zogen sich abermals durchs Spiel der Eisbullen. Am Ende verlor die Crew von Coach Manny Viveiros bei Fehervar mit 2:3 – bereits die dritte Niederlage im Oktober. Der entscheidende Treffer fiel erst drei Sekunden vor Schluss.

0 Kommentare

Die Eisbullen kommen in der ICE Hockey League weiter nicht wirklich in die Spur. Auf den Lichtblick am Freitag (4:3-Overtimesieg gegen Wien) folgte in Ungarn am Sonntagnachmittag die Ernüchterung. Der Serienmeister verlor bei Fehervar 2:3 – die bereits dritte Pleite im Oktober.

Die Mozartstädter – ohne Kapitän Tom Raffl, der  für ein Spiel gesperrt wurde – brachten sich wieder selbst um den Sieg. Denn die Chancen waren allemal vorhanden, die Ausbeute fiel aber dürftig aus. St. Denis traf bereits früh zur 1:0-Führung. Anschließend offenbarte die Bulls-Defensive große Lücken – die Hausherren drehten die Partie, Baltram konnte (mit großer Mithilfe der ungarischen Verteidigung) ausgleichen – 2:2.

Zitat Icon

Das tut natürlich weh, zumindest einen Punkt hätten wir uns heute verdient gehabt

Manny Viveiros

Die Salzburger selbst forderten zu mehr Disziplin auf, zu sehen war davon in Szekesfehervar allerdings nichts, ein ums andere Mal nahmen Bulls-Cracks auf der Strafbank Platz. Bestes Beispiel lieferten die Schlusssekunden: Corcoran saß wegen Stockschlags, drei Sekunden vor Schluss schlug die Scheibe zum 2:3-Endstand ein.

Lesen Sie auch:
Hörl sicherte sich den Titel.
Skispringen
Salzburger Duo war in Saalfelden nicht zu schlagen
12.10.2025

„Das ist wirklich Pech, wir waren heute insgesamt die bessere Mannschaft. Der Einsatz war da, auch mit der Leistung können wir zufrieden sein. Bis vors Tor, nur dort hat dann etwas das Glück gefehlt. Das tut natürlich weh, zumindest einen Punkt hätten wir uns heute verdient gehabt“, erklärte Viveiros nach der Partie.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
234.219 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
140.373 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
135.258 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1363 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1340 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1115 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf