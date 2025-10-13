„Trainer werden viel zu schnell gefeuert“

Ein Blick auf die Salzburger Westligisten zeigt, dass viele auf der Trainerposition aktuell nicht unbedingt mit Konstanz glänzen. St. Johann bekommt heute nach dem Rauswurf von Andi Scherer mit Johannes Schützinger einen neuen Mann, FC Pinzgaus Florian Klausner ist erst seit etwas über einem Jahr dabei, Grünaus Christoph Knaus gibt sein Amt im Winter nach zwei Jahren ab und Bischofshofen, das für seine Fluktuation auf dieser Position bekannt ist, steht ohne offiziellen Coach da. Nur Seekirchen und Kuchl setzen mit Mario Lapkalo (seit 2020) bzw. Thomas Hofer (seit 2022) auf Kontinuität. Und das macht sich auch bezahlt, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft. Was das Erfolgsgeheimnis der beiden ist? „Die Routine (Anm. Hofer ist seit 26, Lapkalo seit 15 Jahren als Trainer tätig) ist natürlich ein Faktor. Wir sehen viele Dinge ein bisschen gelassener, haben schon einiges erlebt“, sagen sie unisono.