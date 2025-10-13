Familypark: Rust ist mehrheitlich für Vergrößerung

In der vergangenen Gemeinderatssitzung stimmten die Mandatare in Rust, wie erwartet, mehrheitlich für die Vergrößerung des Familyparks. Diese Zustimmung gilt derzeit aber nur hinsichtlich des Flächenwidmungsplanes. Auch die Verlegung des Radweges am Rande des Vergnügungsparks um etwa 100 Meter ist fix, wie Vizebürgermeister Georg Seiler (ÖVP) weiß: „Zwei Stellungnahmen, jene von ,Welterbe’ und die vom Landschaftsschutz seitens des Landes betrachteten aber die Bauhöhen meines Wissens nach kritisch.“