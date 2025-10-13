Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Antragsflut

Landtag: Marathon-Sitzung statt hoher Kosten

Burgenland
13.10.2025 11:00
Am Donnerstag wird im Landhaus wieder debattiert – dieses Mal wird es aber wohl etwas länger ...
Am Donnerstag wird im Landhaus wieder debattiert – dieses Mal wird es aber wohl etwas länger dauern.(Bild: P. Huber)

14 Stunden lang soll die kommende Sitzung dauern. Warum nicht eine Aufteilung auf zwei Tage möglich ist und ob sich die Abgeordneten vor dem Termin „drücken“ können.

0 Kommentare

Eine wahrscheinlich 14 Stunden lange Sitzung steht den Landtagsabgeordneten diese Woche bevor. Wie berichtet, hat die Antragsflut der FPÖ zu einer deutlich längeren Tagesordnung als sonst geführt. Stolze 38 Punkte müssen die Abgeordneten am Donnerstag abarbeiten, 15 davon gehen auf das Konto der FPÖ.

Von Tierschutz bis zu Krebspatienten
Unabhängig von der Länge der Marathon-Sitzung müssen sich die Mandatare mit durchaus wichtigen Themen auseinandersetzen, etwa die Verbesserung des Tierschutzes, der Schaffung eines besonderen Kündigungsschutzes für Krebspatienten oder die pensionsrechtliche Absicherung für Bürgermeister. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass mit fortgeschrittener Stunde die Wortmeldungen weniger werden dürften.

Keine Aufteilung auf zwei Tage
Außerordentliche Vorbereitungen wird es angesichts der zu erwartenden Dauer der Zusammenkunft nicht geben. Es werden Sicherheitskräfte, wie bei jeder Sitzung, vorhanden sein. Für die Verpflegung der Mandatare sind die jeweiligen Klubs zuständig, heißt es aus dem Landhaus. Eine Aufteilung der Tagesordnung auf zwei Tage lehnt man ab, denn das würde die Kosten verdoppeln. Nicht nur die Abgeordneten müssten zweimal anreisen, auch der Aufwand für Technik, Sicherheits- und Schreibpersonal, Livestream sowie Gebärdendolmetscher verdoppelt sich.

Anwesenheitspflicht für Mandatare
Könnten sich die Mandatare vor dem Termin „drücken“? Grundsätzlich gilt Anwesenheitspflicht, wird aus dem Landhaus mitgeteilt. Allerdings gibt es die Möglichkeit, sich wegen „triftiger“ oder gesundheitlicher Gründe vorübergehend oder für den Tag entschuldigen zu lassen. Natürlich muss angegeben werden, wieso man fehlt. Sitzungsgeld gibt es keines, das Fernbleiben hat keine finanziellen Folgen.

Marathon-Sitzungen sind selten, aber nicht unüblich: Wenn es etwa um das Budget ging, wurde in der Vergangenheit auch bis Mitternacht und darüber hinaus debattiert. 

Porträt von Christoph Miehl
Christoph Miehl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
12° / 16°
Symbol stark bewölkt
Güssing
8° / 16°
Symbol bedeckt
Mattersburg
10° / 16°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
11° / 16°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
10° / 16°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.347 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
149.373 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
148.009 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2382 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1354 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Innenpolitik
Kickl macht Erzbischof Lackner Islamismus-Vorwurf
1007 mal kommentiert
Kickl kritisierte Erzbischof Lackner hart.
Mehr Burgenland
10 Migranten verletzt
Schlepper kracht bei Verfolgungsjagd in Gebäude
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Abstimmung
Familypark: Rust ist mehrheitlich für Vergrößerung
Tarif-Dschungel
Ärger über teures „Tanken“ an der Ladestation
Retter in Ausbildung
Gold für die Leistung künftiger junger Helden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf