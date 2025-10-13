Landtag: Marathon-Sitzung statt hoher Kosten

Keine Aufteilung auf zwei Tage

Außerordentliche Vorbereitungen wird es angesichts der zu erwartenden Dauer der Zusammenkunft nicht geben. Es werden Sicherheitskräfte, wie bei jeder Sitzung, vorhanden sein. Für die Verpflegung der Mandatare sind die jeweiligen Klubs zuständig, heißt es aus dem Landhaus. Eine Aufteilung der Tagesordnung auf zwei Tage lehnt man ab, denn das würde die Kosten verdoppeln. Nicht nur die Abgeordneten müssten zweimal anreisen, auch der Aufwand für Technik, Sicherheits- und Schreibpersonal, Livestream sowie Gebärdendolmetscher verdoppelt sich.