Gold für die Leistung künftiger junger Helden

Von klein auf faszinieren „Fahrzeuge, Technik und Menschen zu helfen“

Einer der neuen Goldabzeichenträger meinte zur „Krone“: „Ich interessiere mich schon seit ich klein bin für die Feuerwehr – für die Fahrzeuge, die Technik, dafür, Menschen zu helfen. Es gefällt mir einfach!“ Im Burgenland gibt es 308 Freiwillige Feuerwehren und insgesamt 18.250 Feuerwehrleute, Tendenz steigend, wie Kropf erzählt: „Bei der Feuerwehr zu sein, ist nie ein Nachteil. Es bringt immer einen Mehrwert für die Person selber.“ Dazu komme die gesellschaftliche Funktion der Feuerwehr, speziell im klein strukturierten Burgenland, wo das Feuerwehrhaus oft einziger Treffpunkt ist.