Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Retter in Ausbildung

Gold für die Leistung künftiger junger Helden

Burgenland
12.10.2025 19:00
Beim Kuppelwettbewerb sind Organisation, Geschwindigkeit und Teamarbeit wichtig.
Beim Kuppelwettbewerb sind Organisation, Geschwindigkeit und Teamarbeit wichtig.(Bild: Reinhard Judt)

Die Feuerwehrjugend erfreut sich regen Zulaufs. Seit gestern gibt es 114 Mitglieder, die in den Dienst der Aktiven wechseln können. 50 Kurse vermitteln weiteres Wissen

0 Kommentare

Zum Abschluss der Jugendarbeit traten 114 junge Florianis am Samstag in Eisenstadt beim Feuerwehrjugendleistungswettbewerb in Gold an. Alle der 15- bis 16-jährigen erbrachten Spitzenleistungen und bestanden die Prüfung. Die Disziplinen für das Goldene Leistungsabzeichen sind Erste Hilfe, Brandeinsatz, technischer Einsatz, Gruppeneinsatz und Fragen zum Feuerwehrwesen.

Übersicht und Koordination aller in der Gruppe braucht es für den Löscheinsatz.
Übersicht und Koordination aller in der Gruppe braucht es für den Löscheinsatz.(Bild: Reinhard Judt)

Mit 16 Jahren wechseln die Jungen in den Aktivdienst. Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf ist beeindruckt: „Die sind jetzt gut ausgebildet und wissen fast so viel wie die Aktiven. Sie können sich jetzt überlegen, wie es für sie in der Feuerwehr weitergeht. Wir bieten über 50 weitere Kurse an.“ Die Feuerwehrjugend hat seit nach Corona wieder enormen Zulauf. Derzeit verzeichnet sie landesweit 2.400 Mitglieder und dazu kommen noch 300 Feuerwehr-Kids, die zwischen 6 und 10 Jahre alt sind.

Von klein auf faszinieren „Fahrzeuge, Technik und Menschen zu helfen“
Einer der neuen Goldabzeichenträger meinte zur „Krone“: „Ich interessiere mich schon seit ich klein bin für die Feuerwehr – für die Fahrzeuge, die Technik, dafür, Menschen zu helfen. Es gefällt mir einfach!“ Im Burgenland gibt es 308 Freiwillige Feuerwehren und insgesamt 18.250 Feuerwehrleute, Tendenz steigend, wie Kropf erzählt: „Bei der Feuerwehr zu sein, ist nie ein Nachteil. Es bringt immer einen Mehrwert für die Person selber.“ Dazu komme die gesellschaftliche Funktion der Feuerwehr, speziell im klein strukturierten Burgenland, wo das Feuerwehrhaus oft einziger Treffpunkt ist.

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
13° / 16°
Symbol stark bewölkt
Güssing
7° / 18°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
11° / 17°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
12° / 16°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
9° / 17°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
233.505 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
140.132 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
134.176 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1363 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1335 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1115 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Burgenland
Tipps für Berufstätige
Was kann ich tun, wenn mein Kind krank ist?
Sportschützen
Mehr als treffsicher: Reiter holt dritten WM-Titel
Unternehmergeist
Ein Burgenländer mischt das Silicon Valley auf
Jetzt Tickets sichern!
Kultige Michael-Jackson-Show in Wien erleben!
Gastpatienten-Thematik
Burgenland bald mit einer eigenen Herzchirurgie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf