Gold für die Leistung künftiger junger Helden

Die Feuerwehrjugend erfreut sich regen Zulaufs. Seit gestern gibt es 114 Mitglieder, die in den Dienst der Aktiven wechseln können. 50 Kurse vermitteln weiteres Wissen
Zum Abschluss der Jugendarbeit traten 114 junge Florianis am Samstag in Eisenstadt beim Feuerwehrjugendleistungswettbewerb in Gold an. Alle der 15- bis 16-jährigen erbrachten Spitzenleistungen und bestanden die Prüfung. Die Disziplinen für das Goldene Leistungsabzeichen sind Erste Hilfe, Brandeinsatz, technischer Einsatz, Gruppeneinsatz und Fragen zum Feuerwehrwesen.
Mit 16 Jahren wechseln die Jungen in den Aktivdienst. Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf ist beeindruckt: „Die sind jetzt gut ausgebildet und wissen fast so viel wie die Aktiven. Sie können sich jetzt überlegen, wie es für sie in der Feuerwehr weitergeht. Wir bieten über 50 weitere Kurse an.“ Die Feuerwehrjugend hat seit nach Corona wieder enormen Zulauf. Derzeit verzeichnet sie landesweit 2.400 Mitglieder und dazu kommen noch 300 Feuerwehr-Kids, die zwischen 6 und 10 Jahre alt sind.
Von klein auf faszinieren „Fahrzeuge, Technik und Menschen zu helfen“
Einer der neuen Goldabzeichenträger meinte zur „Krone“: „Ich interessiere mich schon seit ich klein bin für die Feuerwehr – für die Fahrzeuge, die Technik, dafür, Menschen zu helfen. Es gefällt mir einfach!“ Im Burgenland gibt es 308 Freiwillige Feuerwehren und insgesamt 18.250 Feuerwehrleute, Tendenz steigend, wie Kropf erzählt: „Bei der Feuerwehr zu sein, ist nie ein Nachteil. Es bringt immer einen Mehrwert für die Person selber.“ Dazu komme die gesellschaftliche Funktion der Feuerwehr, speziell im klein strukturierten Burgenland, wo das Feuerwehrhaus oft einziger Treffpunkt ist.
