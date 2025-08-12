Familypark-Erweiterung: Das Land will zustimmen

Bei Erweiterung muss ein Radweg in Rust um 100 Meter verlegt werden

Genau deswegen gab es ursprünglich von Kritikern Bedenken, weil der Verkehr schon jetzt sehr stark ist. Für die Erweiterung, würde deshalb der Radweg in Richtung Norden verlegt. „Er wird in etwa 100 Meter Entfernung verlaufen“ so Stagl. Was genau auf der Erweiterungsfläche entstehen soll, ist noch nicht bekannt. Eine Sprecherin des Familyparks verweist darauf, dass man zu neuen Fahrgeschäften noch nichts sagen könne, solange die Bebauungs-Richtlinien nicht fixiert seien.