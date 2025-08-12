Familypark-Erweiterung: Das Land will zustimmen

Ein inoffizielles positives Statement zur Widmung erging bereits an die Freistadt Rust. Die Besucherzahl muss aber gleich bleiben. In Sankt Margarethen hat das Procedere erst begonnen.
Nachdem der Ruster Gemeinderat den Umwidmungen für eine Erweiterung des Family Parks im Juni nicht zugestimmt hat, könnte sich das Blatt nun wenden. Rusts Bürgermeister Gerold Stagl (SPÖ) ließ gegenüber der „Krone“ durchblicken, dass „bis zur nächsten Gemeinderatssitzung am 25. September alles geregelt sein sollte.“ Zu dem Zweck plant er „interfraktionell Gespräche zu führen.“ Und dann sollten im Bauausschuss öffentliche Fragen beantwortet werden, was auf dem Areal weiter passieren soll.
Die Planungen betreffen nur die flächenmäßige Vergrößerung des Vergnügungsparks
Stagl: „Eine Stellungnahme vom Land Burgenland fehlt noch.“ Die betrifft die Flächenwidmung und ist, laut Informationen aus dem Büro des zuständigen Landesrates Heinrich Dorner (SPÖ) bereits informell hinausgegangen. Man könne demnach der Argumentation des Raumplanungsbüros folgen und würde einer Umwidmung zustimmen, wenn es nur eine flächenmäßige Erweiterung für eine neue Attraktion bleibt. Die Besucherzahlen müssten gleich bleiben.
Bei Erweiterung muss ein Radweg in Rust um 100 Meter verlegt werden
Genau deswegen gab es ursprünglich von Kritikern Bedenken, weil der Verkehr schon jetzt sehr stark ist. Für die Erweiterung, würde deshalb der Radweg in Richtung Norden verlegt. „Er wird in etwa 100 Meter Entfernung verlaufen“ so Stagl. Was genau auf der Erweiterungsfläche entstehen soll, ist noch nicht bekannt. Eine Sprecherin des Familyparks verweist darauf, dass man zu neuen Fahrgeschäften noch nichts sagen könne, solange die Bebauungs-Richtlinien nicht fixiert seien.
In Sankt Margarethen muss es eine Umweltverträglichkeitsprüfung geben, und das kann noch dauern
In St. Margarethen, wo der Großteil der weiteren Umwidmungen liegen würde, zeigt sich Bürgermeister Eduard Scheuhammer (ÖVP) ebenfalls vorsichtig optimistisch. Im Gemeinderat soll noch heuer eine Entscheidung fallen. Das Verfahren ist aber noch nicht gestartet. Scheuhammer: „In der vergangenen Gemeinderatssitzung haben wir einstimmig für den vorgelegten Masterplan gestimmt. Aber die Entscheidungen werden länger dauern, da auch Umweltverträglichkeitsverfahren nötig sind.“
Kommentare
