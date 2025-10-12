Austria feiert 6:1-Kantersieg gegen Schlusslicht!

Die Wiener Austria hat die gesamte Hinrunde der Frauen-Bundesliga ohne Punktverlust überstanden!
Der Tabellenführer fertigte das Schlusslicht Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz am Sonntag zum Abschluss der 9. Runde mit 6:1 ab und liegt damit fünf Punkte vor Serienmeister St. Pölten. Die Niederösterreicherinnen hatten schon am Samstag die Spielgemeinschaft FC Südburgenland/TSV Hartberg mit 6:0 besiegt.
Gelungene Generalprobe vor dem Europacup-Rückspiel
Courtney Strode (41./Elfmeter, 69.), Chiara Pucci (45.), Almedina Sisic (47.), Yvonne Weilharter (77.) und Maria Agerholm (88.) sorgten in der Generali Arena für klare Verhältnisse und eine gelungene Generalprobe vor dem Qualifikations-Rückspiel zum Women‘s Europa Cup am Mittwoch (19.45 Uhr) gegen Slavia Prag. Dabei muss vor eigenem Publikum ein 1:2 aus dem ersten Match aufgeholt werden, um ins Achtelfinale einzuziehen.
Im zweiten Sonntagsspiel der Liga behielt der Vierte Altach beim Dritten Sturm Graz mit 2:0 die Oberhand und rückte dem Tabellennachbarn damit bis auf zwei Zähler nahe.
