Austria feiert 6:1-Kantersieg gegen Schlusslicht!

Gelungene Generalprobe vor dem Europacup-Rückspiel

Courtney Strode (41./Elfmeter, 69.), Chiara Pucci (45.), Almedina Sisic (47.), Yvonne Weilharter (77.) und Maria Agerholm (88.) sorgten in der Generali Arena für klare Verhältnisse und eine gelungene Generalprobe vor dem Qualifikations-Rückspiel zum Women‘s Europa Cup am Mittwoch (19.45 Uhr) gegen Slavia Prag. Dabei muss vor eigenem Publikum ein 1:2 aus dem ersten Match aufgeholt werden, um ins Achtelfinale einzuziehen.