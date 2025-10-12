ÖFB: Im WM-Countdown droht heißer Vertragspoker

Das Ticket für die WM-Endrunde 2026 ist zum Greifen nah! Bei einigen Teamkickern enden die Verträge mit Saisonende. Im WM-Countdown droht ein heißer Vertragspoker ...
Die „Krone“ berichtet aus Bukarest
Das WM-Ticket hält Österreich fast schon in Händen – nicht all unsere Teamspieler haben aber ein Vertragspapier über die Endrunde 2026 hinaus. Allen voran David Alaba: Real Madrid versuchte ihm laut spanischen Medien bereits im Sommer mit einer Abfindungszahlung den vorzeitigen Abgang schmackhaft zu machen. Der ÖFB-Teamkapitän beharrte auf Erfüllung seines Vertrages bis Sommer 2026. Dann dürfte nach fünf Jahren seine Madrid-Zeit enden, der 33-Jährige eine neue Herausforderung suchen.
Leipzig will Klarheit bei Schlager
Keine Eile sieht offenbar Xaver Schlager – wohl aber sein Klub: Leipzig möchte mit dem 28-Jährigen, der nur noch bis Juni 2026 Vertrag hat, vorzeitig verlängern, wartet auf ein Feedback des Mittelfeldspielers. Dieser Tage ging der Klub nun in die Offensive und ließ wissen, dass er von Schlager bis Jahresende Bescheid wissen will, wie er sich seine nahe Zukunft vorstellt.
Sein vorerst letztes Jahr spult auch Phillipp Mwene im Dress von Mainz ab, wo im Sommer gleich zehn Verträge auslaufen. Der Verein lässt sich fürs Erste noch Zeit, will auch beim Wiener die Leistungen der kommenden Wochen abwarten. Diese kann Gernot Trauner wohl erst wieder 2026 abliefern. Der von Verletzungen geplagte Innenverteidiger ist ein wichtiger Faktor im Team von Feyenoord Rotterdam, aber auch arg vom Verletzungspech gebeutelt. Ob er über die Saison 2026 beim Traditionsklub bleibt, ist vorerst offen.
ÖFB-Kicker heiß begehrt
Darüber hinaus gibt es einige begehrte ÖFB-Kicker. Wie etwa Romano Schmid: Der 25-Jährige ist bis 2027 an Bremen gebunden, war schon öfters Ziel von Transfer-Spekulationen. Leicht möglich, dass ihn Werder im Sommer ziehen lässt, um eine ordentliche Ablöse mit Schmid zu erzielen. Ähnliches gilt für Patrick Wimmer: Auch er bestreitet aktuell sein letztes Vertragsjahr in Wolfsburg, ließ bereits durchblicken, dass er gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere setzen würde.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.