Alaba, Schlager & Co.

ÖFB: Im WM-Countdown droht heißer Vertragspoker

Fußball International
12.10.2025 17:02
David Alaba hat bis Sommer Vertrag bei Real – viel spricht dafür, dass der Kontrakt nicht ...
David Alaba hat bis Sommer Vertrag bei Real – viel spricht dafür, dass der Kontrakt nicht verlängert wird.

Das Ticket für die WM-Endrunde 2026 ist zum Greifen nah! Bei einigen Teamkickern enden die Verträge mit Saisonende. Im WM-Countdown droht ein heißer Vertragspoker ...

Die „Krone“ berichtet aus Bukarest

Das WM-Ticket hält Österreich fast schon in Händen – nicht all unsere Teamspieler haben aber ein Vertragspapier über die Endrunde 2026 hinaus. Allen voran David Alaba: Real Madrid versuchte ihm laut spanischen Medien bereits im Sommer mit einer Abfindungszahlung den vorzeitigen Abgang schmackhaft zu machen. Der ÖFB-Teamkapitän beharrte auf Erfüllung seines Vertrages bis Sommer 2026. Dann dürfte nach fünf Jahren seine Madrid-Zeit enden, der 33-Jährige eine neue Herausforderung suchen.

Was ist heute gegen Rumänien drinnen für Konrad Laimer und Co.?
WM-Quali-TICKER
LIVE ab 20.45 Uhr: Österreich muss in Rumänien ran
12.10.2025

Leipzig will Klarheit bei Schlager
Keine Eile sieht offenbar Xaver Schlager – wohl aber sein Klub: Leipzig möchte mit dem 28-Jährigen, der nur noch bis Juni 2026 Vertrag hat, vorzeitig verlängern, wartet auf ein Feedback des Mittelfeldspielers. Dieser Tage ging der Klub nun in die Offensive und ließ wissen, dass er von Schlager bis Jahresende Bescheid wissen will, wie er sich seine nahe Zukunft vorstellt.

Xaver Schlager
Xaver Schlager

Sein vorerst letztes Jahr spult auch Phillipp Mwene im Dress von Mainz ab, wo im Sommer gleich zehn Verträge auslaufen. Der Verein lässt sich fürs Erste noch Zeit, will auch beim Wiener die Leistungen der kommenden Wochen abwarten. Diese kann Gernot Trauner wohl erst wieder 2026 abliefern. Der von Verletzungen geplagte Innenverteidiger ist ein wichtiger Faktor im Team von Feyenoord Rotterdam, aber auch arg vom Verletzungspech gebeutelt. Ob er über die Saison 2026 beim Traditionsklub bleibt, ist vorerst offen.

ÖFB-Kicker heiß begehrt
Darüber hinaus gibt es einige begehrte ÖFB-Kicker. Wie etwa Romano Schmid: Der 25-Jährige ist bis 2027 an Bremen gebunden, war schon öfters Ziel von Transfer-Spekulationen. Leicht möglich, dass ihn Werder im Sommer ziehen lässt, um eine ordentliche Ablöse mit Schmid zu erzielen. Ähnliches gilt für Patrick Wimmer: Auch er bestreitet aktuell sein letztes Vertragsjahr in Wolfsburg, ließ bereits durchblicken, dass er gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere setzen würde.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
