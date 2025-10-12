ÖFB: Im WM-Countdown droht heißer Vertragspoker

Sein vorerst letztes Jahr spult auch Phillipp Mwene im Dress von Mainz ab, wo im Sommer gleich zehn Verträge auslaufen. Der Verein lässt sich fürs Erste noch Zeit, will auch beim Wiener die Leistungen der kommenden Wochen abwarten. Diese kann Gernot Trauner wohl erst wieder 2026 abliefern. Der von Verletzungen geplagte Innenverteidiger ist ein wichtiger Faktor im Team von Feyenoord Rotterdam, aber auch arg vom Verletzungspech gebeutelt. Ob er über die Saison 2026 beim Traditionsklub bleibt, ist vorerst offen.