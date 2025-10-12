„Verstörende Bilder – nur sehr schwer zu ertragen“

Bei Schalke 04 herrscht Entsetzen nach einem Fan-Skandal: Am Rande des Testspiels gegen den irischen Erstligisten Bohemian FC wurden am Samstag in Dublin zwei Personen von Anhängern des deutschen Zweitligisten attackiert.
Auf einem Video, das im Internet kursiert, ist zu sehen, wie eine Fotografin aus dem Schalker Fanmarsch heraus angegriffen wird. Ihr Kollege, der ihr zu Hilfe eilt, wird zu Boden gestoßen. Kurz vor Ende des Clips ist zu erkennen, dass er auch noch auf dem Boden liegend getreten wird.
Konsequenzen angekündigt
Die Bilder, die in den sozialen Medien zu dem Vorfall zu sehen seien, seien „verstörend und nur sehr schwer zu ertragen“, meldet sich Schalke zu der Fan-Schande zu Wort. Der Klub des österreichischen Trainers Miron Muslic kündigte nach der Aufarbeitung nicht näher erläuterte „Konsequenzen“ an.
Bohemian schlägt Schalke
Vor 4500 Zuschauern im ausverkauften Stadion Dalymount Park in Dublin verlor Schalke gegen Bohemian FC am Samstag 2:3. Das sportliche Geschehen geriet jedoch völlig in den Hintergrund …
