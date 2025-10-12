Coco Gauff fährt ihren dritten 1000er-Titel ein!

LIVE: Konferenz mit Niederlande und Schottland
Die Favoritin hat sich am Ende durchgesetzt: Die an Nummer 3 gesetzte Coco Gauff (USA) hat durch ein 6:4, 7:5 gegen Jessica Pegula (USA), Nummer 6 des Turniers, den WTA-1000er-Titel in Wuhan einfahren können!
Pegula war bei einer 3:0- und 5:3-Führung im zweiten Durchgang knapp am Satzausgleich, doch die French-Open-Siegerin machte mit vier in Folge gewonnenen Games den Sack zu.
Dritter 1000er-Titel der 21-Jährigen
Es war der insgesamt dritte 1000er-Titel der 21-Jährigen nach Cincinnati 2003 und Peking 2024.
In Madrid und Rom war sie auf diesem Level heuer im Endspiel unterlegen. Gauff sichert so in der Weltrangliste ihren dritten Platz ab, Pegula rückt um eine Position auf Rang fünf vor.
