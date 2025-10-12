Abschied nach zehn Jahren: Granada sagen „Baba“

Standing Ovations und Tränen

Auch soziale Verortung darf nicht fehlen: Gesungen wird vom Fahrradfahren im Bionade-Biotop („Velo“) und protestiert im Wiener Lied („Verwoitn“). Im Wesentlichen bleibt von Granada aber zarte Alltagspoesie in Vermählung von Akkordeon und Stromgitarre. Zur Mundharmonika (dem Sepiafilter der Musik) ereignet sich Hymnisches („Gspühr die Sun“). Dann geht es „imma feicht und imma glitschig“ in die „Sauna“.