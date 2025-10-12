Marathon: Kiplimo gewinnt in Chicago in 2:02:23

Jacob Kiplimo hat am Sonntag in 2:02:23 Stunden überlegen den Chicago-Marathon gewonnen!
Der Halbmarathon-Weltrekordler aus Uganda setzte sich vor den Kenianern Amos Kipruto (2:03:54) und Alex Masai (2:04:37) durch.
Der von Kelvin Kiptum 2023 an gleicher Stelle aufgestellte Weltrekord von 2:00:35 war aber klar außer Reichweite. Kiplimo hatte im April bei seinem Debüt über die 42,195 Kilometer auch schon in London triumphiert, als er 2:03:37 lief.
Hawi Feysa siegt bei den Frauen
Der Sieg bei den Frauen ging in der weltweit sechstschnellsten Marke der Geschichte in 2:14:56 an Hawi Feysa. Die Äthiopierin lag deutlich vor ihrer Landsfrau Megertu Alemu (2:17:18) und Magdalena Shauri aus Tansania (2:18:03).
Den Weltrekord hält die inzwischen wegen eines Doping-Verstoßes suspendierte Kenianerin Ruth Chepngetich, die im Vorjahr in Chicago mit ihrer Fabelzeit von 2:09:56 für ungläubiges Staunen gesorgt hatte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.