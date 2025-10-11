Empörung über bissigen Sager bei ÖVP-Parteitag

Wöginger-Besuch in der Kritik

Auch, dass sich Zarits beim Parteitag hinter seinen Bundes-Klubobmann August Wöginger gestellt hatte, findet Fürst angesichts Wögingers Postenschacher-Affäre befremdlich. „Wenn die ÖVP im Lichte der vielen ÖVP-Chat-Affären rund um Kurz und Schmid – und vor allem der aktuellen Causa Wöginger – über Anständigkeit spricht, dann ist das so, als würde ein Analphabet über Literatur reden“, schießt er scharf gegen den politischen Mitbewerb. Nach burgenländischem Recht hätte Wöginger sein Mandat ruhend stellen müssen, so Fürst.