Wintereinbruch! Kitzsteinhorn startet Ski-Saison

Seit Montagfrüh schneit es am Kitzsteinhorn praktisch durch. Die weiße Pracht kommt gerade rechtzeitig zum geplanten Saisonstart am Samstag. Laut den Gletscherbahnen Kaprun gibt es im Skigebiet auf über 2500 Metern schon beste Bedingungen. „Wir freuen uns, unseren Gästen bereits jetzt erste Wintersporterlebnisse zu bieten“, sagt Gletscherbahnen-Vorstand Thomas Maierhofer.