Wintereinbruch! Kitzsteinhorn startet Ski-Saison
Am Samstag geht‘s los
Dauerregen und kühle Temperaturen im Tal bedeutet Schnee in großen Mengen im Gebirge! Mit dem aktuellen Wetter ist das Kitzsteinhorn bestens vorbereitet auf den Saisonstart am kommenden Samstag.
Seit Montagfrüh schneit es am Kitzsteinhorn praktisch durch. Die weiße Pracht kommt gerade rechtzeitig zum geplanten Saisonstart am Samstag. Laut den Gletscherbahnen Kaprun gibt es im Skigebiet auf über 2500 Metern schon beste Bedingungen. „Wir freuen uns, unseren Gästen bereits jetzt erste Wintersporterlebnisse zu bieten“, sagt Gletscherbahnen-Vorstand Thomas Maierhofer.
Mit dem Start des Herbst-Skibetriebs öffnen die Pisten oberhalb des Alpincenters auf 2450 Metern Seehöhe. Saisonkarten sind bereits ab Samstag gültig.
