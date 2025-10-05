Drogenkoordinator schweigend auf Tauchstation

Will nicht über Drogen-Hotspot sprechen

Ein Interview also mit dem Mann, der all das koordinieren soll. Doch Lochner bewies: Koordination ist nicht sein einziges Talent – auch beim Abtauchen ist er geübt. Nach ein paar Sätzen brach er das Gespräch ab. Die Botschaft: „Alles schon gesagt, die Polizei soll’s richten.“ Auch ein Sicherheitsgipfel sei geplant, „noch im Herbst“. Ob im September, November oder vielleicht erst nach dem Christkindlmarkt gemeint ist, bleibt sein Geheimnis.