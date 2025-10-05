Vorteilswelt
Kasperl der Woche

Drogenkoordinator schweigend auf Tauchstation

Wien
05.10.2025 16:00
Ewald Lochner, Suchtkoordinator der Stadt
Ewald Lochner, Suchtkoordinator der Stadt(Bild: Urbantschitsch Mario)

Wöchentlich küren wir an dieser Stelle den „Kasperl der Woche“. Dieses Mal hat sich Wiens Drogenkoordinator Ewald Lochner schweigend aufgedrängt. 

0 Kommentare

Wenn irgendwo in Wien die Drogenszene eskaliert, müsste er eigentlich Alarm schlagen. Doch Ewald Lochner, seit 2018 Suchtkoordinator der Stadt, übt sich lieber im Schweigen. Die „Krone“ wollte mit ihm über die Zustände rund um die Gumpendorfer Straße sprechen – über Dealer im Fritz-Imhoff-Park, Junkies vor Haustüren und eine Anrainer-Szene, die schon lange die Geduld verloren hat.

Will nicht über Drogen-Hotspot sprechen
Ein Interview also mit dem Mann, der all das koordinieren soll. Doch Lochner bewies: Koordination ist nicht sein einziges Talent – auch beim Abtauchen ist er geübt. Nach ein paar Sätzen brach er das Gespräch ab. Die Botschaft: „Alles schon gesagt, die Polizei soll’s richten.“ Auch ein Sicherheitsgipfel sei geplant, „noch im Herbst“. Ob im September, November oder vielleicht erst nach dem Christkindlmarkt gemeint ist, bleibt sein Geheimnis.

Lesen Sie auch:
Kinderheld Tom Turbo und FPÖ-Abgeordnete Lisa Schuch-Gubik.
Kasperl der Woche
Wenn das Schmieröl wieder fließt
28.09.2025

Kürzeste Krisensitzung, seit es Brennpunkte gibt
Weil beim Koordinator offenbar der Fluchtinstinkt stärker ausgeprägt ist als der Wille zur Lösung, verleihen wir ihm die rote Zipfelmütze. Ewald Lochner ist unser „Kasperl der Woche“ – für die wohl kürzeste Krisensitzung, seit es Brennpunkte in Wien gibt. 

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Wien
krone.tv

Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
