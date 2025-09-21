Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kasperl der Woche

Das wird schon noch mit der Selbstfindung!

Wien
21.09.2025 16:00
Peter L. Eppinger in seiner vorvorvorigen beruflichen Inkarnation im Gemeinderat
Peter L. Eppinger in seiner vorvorvorigen beruflichen Inkarnation im Gemeinderat(Bild: Michael Indra)

Peter L. Eppinger startet beruflich neu durch. Das macht er im Monat so circa einmal. Dabei eilt er von Erfolg zu Erfolg – zumindest aus seiner eigenen Sicht, und mit ein wenig Hilfe von Freunden, die für ihn Jobs erfinden, die es bisher nicht gebraucht hat.

0 Kommentare

Es braucht eben Zeit, um sich zu finden. Bei manchen ist es die neue Schule oder Lehre, bei Peter L. Eppinger eben der dritte Jobwechsel in fünf Monaten. Aber er ist ja erst knapp über 50, das wird sicher noch. Bis dahin ist er – geschätzt für dreieinhalb Stunden, wenn es so weitergeht wie bisher – jetzt „Kreativdirektor“ der Wirtschaftskammer.

Wer hat da Versorgungsposten gesagt?
Ein neu geschaffener Versorgungsposten als Lohn für reihenweises Scheitern in bürgerlichen Reihen? I wo, denn laut Eppinger haben sich immer alle um Eppinger gerissen: zuerst der ORF, dann noch mehr die Bundes-ÖVP, dann noch viel viel mehr die Wiener ÖVP, dann noch super-extra viel mehr die Käufer seines Buchs und zuletzt unendlich viel Fantastilliarden mehr seine Coaching-Kunden, von denen kein einziger je bekannt wurde.

Lesen Sie auch:
Wenn Sie sich fragen, wo das Steuergeld ist: hier bei Babler
Kasperl der Woche
Andreas Babler: Hier lehnt Ihre Pensionskürzung
14.09.2025
Kasperl der Woche
20.000 Euro für ein wenig Glamour muss eben sein
07.09.2025
Kasperl der Woche
Neues Maurer-Posting: Das grüne Öko-Fallobst gärt
31.08.2025

Vielleicht ist Eppinger aber einfach nur am Ziel vorbeigeschossen, und zwar genau im Jänner 2006: Da war er im Disney-Film „Himmel und Huhn“ die österreichische Synchronstimme des Außerirdischen Melvin. Und eigentlich warten seit damals gebannt alle, wann er einen Abflug macht.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
19° / 30°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
19° / 31°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
18° / 29°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
17° / 30°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
16° / 30°
Symbol heiter

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
113.608 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
105.164 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
98.645 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2191 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1725 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1247 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Wien
Bundesliga im TICKER
LIVE: Liga-Letzter GAK gegen Liga-Leader SK Rapid!
Kasperl der Woche
Das wird schon noch mit der Selbstfindung!
Nächtlicher Einsatz
Taxifahrt endet skurril: Fahrgast übernimmt Steuer
Verdächtiger in Haft
24-Jährige in Wien von Mann mit Messer bedroht
In Lebensgefahr
Drama in Wien: Bub (7) stürzt aus Fenster
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf