Das wird schon noch mit der Selbstfindung!

Wer hat da Versorgungsposten gesagt?

Ein neu geschaffener Versorgungsposten als Lohn für reihenweises Scheitern in bürgerlichen Reihen? I wo, denn laut Eppinger haben sich immer alle um Eppinger gerissen: zuerst der ORF, dann noch mehr die Bundes-ÖVP, dann noch viel viel mehr die Wiener ÖVP, dann noch super-extra viel mehr die Käufer seines Buchs und zuletzt unendlich viel Fantastilliarden mehr seine Coaching-Kunden, von denen kein einziger je bekannt wurde.