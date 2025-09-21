Das wird schon noch mit der Selbstfindung!

Peter L. Eppinger startet beruflich neu durch. Das macht er im Monat so circa einmal. Dabei eilt er von Erfolg zu Erfolg – zumindest aus seiner eigenen Sicht, und mit ein wenig Hilfe von Freunden, die für ihn Jobs erfinden, die es bisher nicht gebraucht hat.
Es braucht eben Zeit, um sich zu finden. Bei manchen ist es die neue Schule oder Lehre, bei Peter L. Eppinger eben der dritte Jobwechsel in fünf Monaten. Aber er ist ja erst knapp über 50, das wird sicher noch. Bis dahin ist er – geschätzt für dreieinhalb Stunden, wenn es so weitergeht wie bisher – jetzt „Kreativdirektor“ der Wirtschaftskammer.
Wer hat da Versorgungsposten gesagt?
Ein neu geschaffener Versorgungsposten als Lohn für reihenweises Scheitern in bürgerlichen Reihen? I wo, denn laut Eppinger haben sich immer alle um Eppinger gerissen: zuerst der ORF, dann noch mehr die Bundes-ÖVP, dann noch viel viel mehr die Wiener ÖVP, dann noch super-extra viel mehr die Käufer seines Buchs und zuletzt unendlich viel Fantastilliarden mehr seine Coaching-Kunden, von denen kein einziger je bekannt wurde.
Vielleicht ist Eppinger aber einfach nur am Ziel vorbeigeschossen, und zwar genau im Jänner 2006: Da war er im Disney-Film „Himmel und Huhn“ die österreichische Synchronstimme des Außerirdischen Melvin. Und eigentlich warten seit damals gebannt alle, wann er einen Abflug macht.
