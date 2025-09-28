Wenn das Schmieröl wieder fließt

Flüssig wie Schmieröl

Man muss selbst nicht so gute Scanner-Augen und Antennen-Ohren wie das bunte TV-Radl haben, um zu wissen, dass seit 2013 keine neuen Episoden gedreht wurden. Schuch-Gubiks Aussendung kommt also 12 Jahre zu spät, und enthält Hinweise, dass es in ihrem Büro flüssig zugeht: „Es kann doch nicht sein, dass (...) Tom Turbo für immer das Schmieröl entzogen werden soll.“ Vorschlag zur Güte: Wenn Kickl eines Tages Volkskanzler ist, kann er ja Tom Turbo zum Mobilitätsminister ernennen.