Wenn das Schmieröl wieder fließt

FPÖ-Abgeordnete Lisa Schuch-Gubik möchte Tom Turbo retten. Nur leider 12 Jahre zu spät. Unser Kasperl der Woche.
Um dem ORF eins reinzuwürgen, ist der FPÖ jede (Draht-)Eselsbrücke recht. Nach dem Aus von Thomas Brezina im Öffentlich-Rechtlichen rücken die Freiheitlichen aus, um Tom Turbo, das sprechende Fahrrad, vor der Verschrottung zu retten. Die Speerspitze: Abgeordnete Lisa Schuch-Gubik, die bislang selbst 111 Tricks auf Lager hatte, sich unsichtbar zu machen.
Frida Fantom und ein neuer Mobilitätsminister
Als Frida Fantom der Innenpolitik haute sie folgendes in die Tasten: „Ich fordere den ORF hiermit auf, seine Tom-Turbo-Entfernungs-Orgien sofort zu stoppen und alles Erdenkliche zu unternehmen, damit auch weiterhin neue Folgen der Kult-Kinderserie produziert werden.“
Flüssig wie Schmieröl
Man muss selbst nicht so gute Scanner-Augen und Antennen-Ohren wie das bunte TV-Radl haben, um zu wissen, dass seit 2013 keine neuen Episoden gedreht wurden. Schuch-Gubiks Aussendung kommt also 12 Jahre zu spät, und enthält Hinweise, dass es in ihrem Büro flüssig zugeht: „Es kann doch nicht sein, dass (...) Tom Turbo für immer das Schmieröl entzogen werden soll.“ Vorschlag zur Güte: Wenn Kickl eines Tages Volkskanzler ist, kann er ja Tom Turbo zum Mobilitätsminister ernennen.
Heute aber ist Lisa Schuch-Gubik unser Kasperl der Woche.
