Krumpendorf ist kräftig unter den Zug gekommen

Viele Krumpendorfer sind offenbar mit der Politik von VP-Bürgermeister Gernot Bürger nicht einverstanden. Jetzt kommt auf die Gemeinde bei der Sanierung von fünf Eisenbahnkreuzungen eine massive Lärmbelästigung zu. Im Gemeinderat gab es keine Mehrheit für den Bau von zwei Fuß- bzw. Rad-Unterführungen. Jetzt werden um 2,5 Millionen fünf Eisbahnkreuzungen in der Gemeinde saniert. Wobei zumindest zwei von ihnen (Schlossallee, Bad Stich) für den Autoverkehr langfristig nicht mehr nutzbar sein sollen. Auch der Bahnübergang Gut Walterskirchen wackelt. Sogar ein Läutwerk wird nach EU-Bestimmungen bei den fünf Bahnkreuzungen eingebaut, das ist für die vielen Wohnsitze entlang der Bahngleise eine zusätzliche Belastung.