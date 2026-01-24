Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nur Ja heißt Ja“

Narrengilde setzt Zeichen gegen sexuelle Gewalt

Kärnten
24.01.2026 20:00
Villach setzt klares Zeichen für Respekt und Sicherheit: Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, ...
Villach setzt klares Zeichen für Respekt und Sicherheit: Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, Faschingskanzler Karl Glanznig und Frauenbeauftragte Alisa Herzog.(Bild: Stadt Villach - Kompan)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

An die 20.000 Besucher werden heuer wieder beim großen Faschingsumzug am 14. Februar in Villach erwartet. Mit einem neuem Leitspruch gegen sexualisierte Gewalt und einer Anlaufstelle für Opfer.

0 Kommentare

Auch in diesem Jahr steht für Betroffene von sexualisierter Gewalt, Belästigungen und Grenzüberschreitungen beim Faschingsumzug in der Draustadt am 14. Februar eine eigene Anlaufstelle bereit. Besetzt mit Expertinnen, die vertraulich und rasch Hilfe leisten können. Nur der Slogan der Sicherheitsmaßnahme hat sich heuer geändert: Der bisherige Leitspruch „Nein heißt Nein“ wurde umformuliert in „Nur Ja heißt Ja!“ 

Hintergrund ist die seit längerem bereits öffentlich diskutierte Änderung des österreichischen Sexualstrafrechts – wonach nicht entscheidend sein soll, ob Betroffene sich gewehrt oder „Nein“ gesagt haben, sondern ob es eine eindeutige Zustimmung des Gegenübers gegeben hat. Die Grundbotschaft soll demnach zusammengefasst sein: Alles, was kein klares Ja ist, ist ein Nein.

„Verantwortung liegt bei den Tätern“
„Mit dem Konsensprinzip wird die Verantwortung klar bei den Tätern verankert“, betont Villachs Vizebürgermeisterin und Frauenreferentin Gerda Sandriesser. „Die Menschen reagieren in Bedrohungssituationen sehr unterschiedlich. Angst oder Schockstarre dürfen niemals gegen Betroffene ausgelegt werden.“

Auch Faschingskanzler Karl Glanznig stellt klar: „Wir wollen, dass Närrinnen, Narren und Gäste gemeinsam feiern und viel Spaß haben. Aber sexuelle Belästigung, übergriffiges Verhalten oder Grenzüberschreitungen haben in Villach keinen Platz – unabhängig von Kostüm, Stimmung oder Situation.“

Die Anlauf- beziehungsweise Beratungsstelle ist am Tag des Faschingsumzuges im Container der Gilde am 8.-Mai-Platz zu finden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
178.871 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
100.909 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
84.127 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Mehr Kärnten
„Nur Ja heißt Ja“
Narrengilde setzt Zeichen gegen sexuelle Gewalt
Story geht ans Herz
Acht Monate allein im Wald: Minischwein gerettet
ÖBB-Großbaustellen
Krumpendorf ist kräftig unter den Zug gekommen
Holzstapel in Flammen
Feuer neben Bauernhof löst nächtlichen Einsatz aus
Kampf gegen Leerstand
Viel mehr Leben in den Schaufenstern der Stadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf