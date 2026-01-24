Narrengilde setzt Zeichen gegen sexuelle Gewalt

Hintergrund ist die seit längerem bereits öffentlich diskutierte Änderung des österreichischen Sexualstrafrechts – wonach nicht entscheidend sein soll, ob Betroffene sich gewehrt oder „Nein“ gesagt haben, sondern ob es eine eindeutige Zustimmung des Gegenübers gegeben hat. Die Grundbotschaft soll demnach zusammengefasst sein: Alles, was kein klares Ja ist, ist ein Nein.