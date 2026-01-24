Narrengilde setzt Zeichen gegen sexuelle Gewalt

An die 20.000 Besucher werden heuer wieder beim großen Faschingsumzug am 14. Februar in Villach erwartet. Mit einem neuem Leitspruch gegen sexualisierte Gewalt und einer Anlaufstelle für Opfer.
Auch in diesem Jahr steht für Betroffene von sexualisierter Gewalt, Belästigungen und Grenzüberschreitungen beim Faschingsumzug in der Draustadt am 14. Februar eine eigene Anlaufstelle bereit. Besetzt mit Expertinnen, die vertraulich und rasch Hilfe leisten können. Nur der Slogan der Sicherheitsmaßnahme hat sich heuer geändert: Der bisherige Leitspruch „Nein heißt Nein“ wurde umformuliert in „Nur Ja heißt Ja!“
Hintergrund ist die seit längerem bereits öffentlich diskutierte Änderung des österreichischen Sexualstrafrechts – wonach nicht entscheidend sein soll, ob Betroffene sich gewehrt oder „Nein“ gesagt haben, sondern ob es eine eindeutige Zustimmung des Gegenübers gegeben hat. Die Grundbotschaft soll demnach zusammengefasst sein: Alles, was kein klares Ja ist, ist ein Nein.
„Verantwortung liegt bei den Tätern“
„Mit dem Konsensprinzip wird die Verantwortung klar bei den Tätern verankert“, betont Villachs Vizebürgermeisterin und Frauenreferentin Gerda Sandriesser. „Die Menschen reagieren in Bedrohungssituationen sehr unterschiedlich. Angst oder Schockstarre dürfen niemals gegen Betroffene ausgelegt werden.“
Auch Faschingskanzler Karl Glanznig stellt klar: „Wir wollen, dass Närrinnen, Narren und Gäste gemeinsam feiern und viel Spaß haben. Aber sexuelle Belästigung, übergriffiges Verhalten oder Grenzüberschreitungen haben in Villach keinen Platz – unabhängig von Kostüm, Stimmung oder Situation.“
Die Anlauf- beziehungsweise Beratungsstelle ist am Tag des Faschingsumzuges im Container der Gilde am 8.-Mai-Platz zu finden.
