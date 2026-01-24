Vorteilswelt
Holzstapel in Flammen

Feuer neben Bauernhof löst nächtlichen Einsatz aus

Tirol
24.01.2026 12:27
Das Feuer war weithin sichtbar.
Das Feuer war weithin sichtbar.(Bild: Philipp Brunner)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht auf Samstag in Osttirol: Unmittelbar neben einem Bauernhof in Abfaltersbach ist ein Holzstapel in Brand geraten. Die Flammen waren weithin sichtbar. Die alarmierten Feuerwehren aus der gesamten Region konnten Schlimmeres verhindern. Auch die Ursache dürfte mittlerweile feststehen.

Eine Polizeistreife hatte kurz vor 22.30 Uhr während des Außendienstes den Brand wahrgenommen und Alarm geschlagen. Mehrere Feuerwehren aus der  Region wurden über die Leitstelle Tirol alarmiert. Wie sich herausstellte, war in unmittelbarer Nähe eines Bauernhofes ein Holzstapel in Brand geraten.

Bauernhof blieb verschont
Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig – unter anderem wegen des abgelegenen Einsatzortes und der Wasserversorgung. Zudem griffen die Flammen bereits auf den angrenzenden Wald über.

Letztlich konnten die Einsatzkräfte die Situation aber unter Kontrolle bringen und wohl noch Schlimmeres verhindern. Der Bauernhof blieb offenbar von den Flammen verschont.

Funkenflug wohl Brandursache
Laut ersten Erhebungen hatte der 76-jährige Besitzer des Bauernhofes und der Holzlagerung am Nachmittag Arbeiten mit einem Winkelschleifer durchgeführt. „Aufgrund der am Boden befindlichen trockenen Holzabfälle sowie der allgemein trockenen Witterungsverhältnisse dürfte es infolge von Funkenflug zur Entzündung der Holzlagerung gekommen sein“, so die Polizei.

