Feuer neben Bauernhof löst nächtlichen Einsatz aus

Eine Polizeistreife hatte kurz vor 22.30 Uhr während des Außendienstes den Brand wahrgenommen und Alarm geschlagen. Mehrere Feuerwehren aus der Region wurden über die Leitstelle Tirol alarmiert. Wie sich herausstellte, war in unmittelbarer Nähe eines Bauernhofes ein Holzstapel in Brand geraten.

Bauernhof blieb verschont

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig – unter anderem wegen des abgelegenen Einsatzortes und der Wasserversorgung. Zudem griffen die Flammen bereits auf den angrenzenden Wald über.