Mit der „Krone“ exklusiv zum Klanglicht-Festival

Zum 10. Mal sorgt das Festival Klanglicht heuer in Graz für Staunen: Von 24. bis 27. Oktober – also zum Auftakt der Herbstferien – verwandeln internationale und heimische Künstler die Innenstadt in einen Farbenrausch. Mit der „Krone“ können Sie 180 Festivalpässe und ein exklusives Hotel-Package gewinnen.
Zum zehnten Mal findet heuer in Graz das Klanglicht-Festival statt und verwandelt das Zentrum der steirischen Landeshauptstadt wieder in einen Parcours des Staunens. An 16 Standorten in der Grazer Innenstadt sorgen international arrivierte Lichtkünstler zum Start der Herbstferien für einen wahren „Rausch“ – so das Motto der heurigen Ausgabe – an Farben und Emotionen.
Der ganze Schloßberg als leuchtende Bühne
Ein besonderer Besuchermagnet ist dabei auch heuer wieder der Schloßberg: Die Kasematten taucht Liz West in einen regelrechten Farbrausch, Eva Schlegel lädt gemeinsam mit Valerie Messini und Damian Minovski in begehbare Sphären im GrazMuseum Schloßberg, Julian Hölscher lässt den Uhrturm „Pochen“ und Zalán Szakács öffnet im Dom im Berg neue Dimensionen.
Bespielt werden aber auch die schönsten Plätze der Innenstadt – etwa der Burggarten, das Joanneumsviertel und der Freiheitsplatz. Und auch die Stadtpfarrkirche, das Schauspielhaus und das Mausoleum sind Teil des faszinierenden Parcours. Und weil man sich zum Geburtstag Wünsche erfüllen kann, ist auch der große Lichtkünstler Ólafur Elíasson vertreten – mit einer faszinierenden Arbeit in der Burggarten-Orangerie.
Mitmachen und gewinnen
Erstmals findet das Festival heuer an vier Tagen (24. bis 27. Oktober) statt. Zwölf der 16 Standorte kann man gratis sehen, für vier braucht es einen Festivalpass. Und mit der „Krone“ haben sie strahlende Aussichten: Wir verlosen 180 Festivalpässe sowie ein exklusives Hotel-Package für eine Übernachtung in einem Dream Big-Zimmer in der Dream Machine im Hotel Weitzer inklusive Frühstück für zwei Personen. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil!
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten. Alle teilnehmenden Abonnenten des „Steirer“-Letters und all jene, welche bis zum Teilnahmeschluss am 14. Oktober, 09:00 Uhr dies noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.