Bei Wiener Berufsfeuerwehr geht es heiß her

Wien
10.10.2025 19:00
Kalender-Models: Auch bei Wiener Berufsfeuerwehr geht es heiß her
Kalender-Models: Auch bei Wiener Berufsfeuerwehr geht es heiß her(Bild: David Bohmann)

Auch heuer stellen sich die Kollegen der Berufsfeuerwehr Wien für den guten Zweck vor die Kamera und lassen ihre Muskeln spielen. Der Kalender, der auch ein Stück Alltag sichtbar machen soll, wird am 13. November in der Eventhalle Stage 3 präsentiert. 

Tickets können ab sofort über Wien Ticket bestellt werden. Der Reinerlös aus dem Verkauf kommt in Not geratenen Feuerwehrangehörigen sowie Hinterbliebenen verstorbener Kollegen zugute. „Jeder Beitrag unterstützt direkt unsere Kameradinnen und Kameraden in schwierigen Lebenssituationen“, betont die Gewerkschaft.

Die Veranstaltung steht unter dem Ehrenschutz der Wiener Stadträtin Barbara Novak. 

Heiß begehrt! Im traditionellen Wiener Feuerwehrkalender zeigen sich die Berufsretter von ihrer ...
Heiß begehrt! Im traditionellen Wiener Feuerwehrkalender zeigen sich die Berufsretter von ihrer besten Seite.(Bild: David Bohmann)

Tickets ab sofort
Der begehrte Feuerwehrkalender 2026 wird am 13. November 2025 im Stage 3 feierlich präsentiert und kann im Rahmen der Veranstaltung direkt vor Ort erworben werden.

Im Anschluss an die Präsentation findet ein Clubbing – presented by kronehit statt. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr. Tickets sind ab 25 Euro erhältlich und können ab sofort Wien Ticket bestellt werden.

